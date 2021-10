Estado quer implantar sistema de aerogeradores na Lagoa dos Patos

Ainda nesta terça-feira (5), a geração de energia seguiu na pauta do dia da missão do Rio Grande do Sul na Espanha, agora tendo como foco a geração eólica. O governador Eduardo Leite informou, em Madri, que o governo gaúcho prepara um projeto com o objetivo de desenvolver a instalação de aerogeradores na Lagoa dos Patos. Embora seja na água, tecnicamente é considerada onshore, por não estar no mar (offshore).

De acordo com Leite, isso também facilitaria todo o processo, já que envolveria apenas licenças do Rio Grande do Sul referentes às áreas de lagoas, diferentemente da área marítima, de responsabilidade do Ibama.

O Rio Grande do Sul já tem um megaprojeto offshore anunciado, liderado pela espanhola Iberdrola que desenvolve, no Brasil, a iniciativa por meio da Neoenergia. A empresa planeja erguer um parque eólico offshore no Litoral Norte gaúcho, próximo a Tramandaí, com os aerogeradores a cerca de 7 quilômetros da praia, dentro do oceano.

Pelo que foi anunciado ainda em 2020, o empreendimento poderá ter até 200 geradores de 15 MW cada um, totalizando 3 mil MW de capacidade instalada. Conforme Leite, o projeto tem potencial para gerar até R$ 30 bilhões em investimentos, o que seria inédito em toda a história do Rio Grande do Sul.

Hoje, no último dia da missão gaúcha na capital espanhola, Leite irá se encontrar com a direção da Iberdrola de manhã justamente para tratar dos investimentos no Rio Grande do Sul. Pode ser que haja novidade a respeito do projeto acima após esta agenda.

Nesta terça-feira, o governador gaúcho visitou ainda a empresa Elecnor, dona da Enerfin (responsável pela implantação do Parque Eólico de Osório, ainda hoje um dos maiores da companhia no mundo), também para tratar de novos investimentos.