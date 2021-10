Após reunião com Santander, prefeita de Novo Hamburgo afirma que call center tem operação 'consolidada' na cidade

prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, oferecer a capital para sediar o call center do banco A vice-presidente de Comunicação, Marketing, Relações Institucionais e Sustentabilidade do Santander Brasil, Patrícia Audi, esteve em Novo Hamburgo nesta terça-feira (5), onde se reuniu com a prefeita da cidade, Fátima Daudt (PSDB). O encontro, que já estava agendado antes do, contou com outros dois executivos da instituição, que há quase um ano instalou na cidade a operação da SX Negócios, responsável pelo atendimento ao cliente.

Junto com Patrícia, o CEO da SX Negócios, Marcos Maia; e o superintendente-executivo de Atendimento, Fabio Marcolino, assistiram a apresentação de indicadores do município, que apontam melhorias na segurança e infraestrutura da cidade. Segundo a prefeita de Novo Hamburgo, a conversa foi conduzida de modo a estreitar laços para viabilizar "parcerias futuras".

Ao destacar os potenciais da cidade para empreendedores e investidores, Fátima ressalta o "esforço" do Executivo local para criar um ambiente favorável aos negócios, "com uma relação transparente e ágil com quem quer empreender na cidade". "Temos como foco melhorar a qualidade de vida das pessoas: investimos em novas tecnologias para propiciar um ambiente adequado ao aprendizado nas escolas e não poupamos esforços para manter o atendimento à população e salvar vidas durante a pandemia."

A visita técnica também contou com a presença da secretária municipal de Desenvolvimento Econômico da cidade, Paraskevi Bessa-Rodrigues.

Após o encontro, o grupo almoçou em uma churrascaria local. A prefeita de Novo Hamburgo observa que o relacionamento com a equipe do Santander "é excelente" e que a operação da SX Negócios "está totalmente consolidada, sem intenção de sair da cidade." O novo centro de atendimento e tecnologia do Santander inaugurou em dezembro, após quatro meses de obras para melhorias das instalações do prédio de 9,3 mil m², onde antes funcionava uma fábrica de material esportivo. Desde então, já contratou 4,8 mil colaboradores, e a meta é chegar a 5 mil.

O call center do banco é também a maior empregadora do município, segundo dados da prefeitura: o recorde de contratações foi em agosto, com 1,3 mil vagas preenchidas.

Para a vice-presidente do Santander Brasil, o saldo deste primeiro ano na cidade é positivo: "Encontramos aqui exatamente o que esperávamos, que são pessoas qualificadas e comprometidas, boa infraestrutura e representantes da população abertos ao diálogo e interessados em promover o desenvolvimento da cidade. Estamos rapidamente chegando ao tamanho que consideramos adequado para nossa operação."

Durante a reunião, Patrícia destacou que a SX Negócios "não é um call center comum", e que a instituição vem implementando "um novo conceito de atendimento", onde aproveita cada contato de cliente para oferecer soluções de outros serviços, a exemplo de financiamento imobiliário ou para empreendedores.