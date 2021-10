Gaúchos visitam a South Summit um dia antes da confirmação de edição em Porto Alegre

A terça-feira foi dia de os gaúchos conhecerem presencialmente a South Summit Madri, maior feira de inovação e tecnologia do Sul da Europa. A expectativa tanto do governo do Estado quanto da prefeitura de Porto Alegre é que amanhã seja confirmada uma edição do evento na capital gaúcha em 2022, ajudando a coroar as celebrações dos 250 anos de Porto Alegre.

As tratativas começaram há cerca de dois anos e estão bem adiantadas. Segundo uma fonte da comitiva, falta apenas a assinatura do contrato. O South Summit é reconhecido como uma plataforma global para inovação e conexões entre os principais participantes do ecossistema global, startups, corporações e investidores para gerar resultados e negócios. A iniciativa, criada pela Espanha Startup em 2014, está sediada em Madrid e estende sua rede de conexão para o resto do mundo. A edição do evento de 2020, realizada de forma digital, reuniu mais de 52 mil espectadores.

A feira promove uma convocação para startups internacionais participarem de sua competição, onde finalistas são selecionados para fazer sua apresentação no encontro. Os finalistas das edições anteriores alcançaram mais de US$ 6 bilhões em investimentos.

Tanto Leite quanto Melo circularam pelo evento durante a manhã e a tarde, aproveitando para conhecer melhor a dinâmica da South Summit. No fim da manhã ocorreu a abertura oficial, que contou com uma rápida passagem do rei Felipe VI pela South Summit. Sempre cercado por seguranças, o rei atravessou a área central da feira e rumou para o auditório, para participar da abertura.

Logo após, em um encontro previamente planejado, o governador gaúcho e o prefeito da Capital trocaram rápidas palavras com o rei espanhol. Foi a deixa para Leite dedilhar alguns acordes em um pandeiro, que prontamente ofereceu como presente a Felipe VI. O governador se mostrou otimista quanto à realização da feira em Porto Alegre no próximo ano, postura também compartilhada pelo prefeito Melo.

Além do instrumento, Leite ofereceu ao monarca, acompanhado por Melo, dois produtos que levam a excelência da vitivinicultura gaúcha para o mundo: para o rei, uma garrafa do vinho Luiz Valduga, e, para a rainha consorte, o espumante 130 Brut Blanc de Blanc, ambos produzidos pela Casa Valduga.