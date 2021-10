Petróleo ajuda Bolsa a segurar 110 mil pontos

Em tarde na qual a queda de rede do Whatsapp, Facebook e Instagram colocou pressão extra sobre o setor de tecnologia em Nova York, o Ibovespa conseguiu segurar os 110 mil pontos, com o desempenho de Petrobras (ON 2,44%, PN 2,82%), favorecido pelo Brent acima de US$ 81 por barril, sendo decisivo para que a sessão não fosse ainda mais negativa na B3.

Ao final, o índice teve perda de 2,22%, aos 110.393 pontos, mais do que devolvendo o ganho de 1,73% registrado no fechamento da sexta-feira. O giro desta segunda foi de R$ 33,3 bilhões. No ano, o Ibovespa cede 7,25%, com recuo de 0,53% nas duas primeiras sessões de outubro.

Em deliberação bem recebida no mercado da commodity, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep ), em reunião ministerial, decidiu manter o acordo já em vigor sobre o aumento gradual da oferta. Com isso, o grupo continuará a elevá-la em 400 mil barris por dia em novembro.

Além de Petrobras, na ponta positiva do Ibovespa ficaram JBS ( 1,10%), Marfrig ( 0,19%) e Minerva ( 0,09%). As demais empresas e setores recuaram na sessão, com destaque para o setor de siderurgia (CSN ON -5,00%, Usiminas PNA -5,22%) e o financeiro (Bradesco ON -3,68%, B3 -6,27%), de peso no índice. O dia foi bem negativo para o varejo, com Americanas ON e Lojas Americanas em baixa, ambas, de 8,30% no encerramento, e Via, de 7,12%. Na ponta negativa do Ibovespa, Banco Inter (Unit -13,42%, PN -12,95%) e Banco Pan (-10,63%). Vale ON cedeu 0,93% nesta segunda-feira.

Em alta desde a abertura dos negócios, o dólar operou acima da linha de R$ 5,40 a maior parte da sessão. No fim do pregão, o dólar à vista subiu 1,44%, cotado a R$ 5,4465 - maior valor desde 27 de abril (R$ 5,4612).

O real liderou as perdas entre as moedas emergentes em relação ao dólar nesta segunda-feira, dia marcado por movimento de fuga de ativos de risco em todo o mundo. Sinais de inflação persistente nos Estados Unidos e Europa, em meio à crise energética global e à disrupção das cadeias produtivas, o impasse em torno da elevação teto da dívida americana e os problemas de solvência da incorporadora chinesa Evergrande - após suspensão de negócios com suas ações em Hong Kong - mantiveram os investidores na defensiva.