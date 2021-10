Federação das Unimeds do RS faz visitas às filiadas para marcar os 50 anos

A Unimed Rio Grande do Sul completa em junho de 2022, o seu cinquentenário. Para comemorar a data, o presidente da Federação das Unimeds do Rio Grande do Sul, Nilson Luiz May, inicia na quarta-feira (6) um roteiro de visitas as 27 Unimeds no Estado.

De acordo com May, a ação tem como objetivo fortalecer através dos encontros a interiorização. “Buscamos compartilhar com as nossas lideranças o sucesso do verdadeiro conglomerado cooperativo que construímos, a serviço da sociedade gaúcha”, salienta. May acrescenta que a ideia é manter e fortalecer ainda mais a unidade do Sistema Unimed-RS.

O presidente da Federação Unimed-RS diz que é fundamental a proximidade com as suas sócias, isto segundo ele, mantém o alinhamento das estratégias, metas e projetos, ideias, palavras e ações com o foco no futuro.

O roteiro da caravana, denominada “50 anos na estrada, rumo ao futuro” começa com a visita a seis Unimeds, com sedes em Ibirubá, Cruz Alta, Ijuí, Carazinho, Passo Fundo e Erechim. O primeiro roteiro, que segue até o dia 8, também, conta com a participação do vice-presidente de Integração e Relações Estaduais da Federação Unimed-RS, Jorge Antônio Martines, e pelo coordenador da Área 3, Roberto Bellinaso.

As visitas, obedecem aos protocolos sanitários, também se estenderão aos demais braços do Sistema Cooperativo Empresarial Unimed-RS: Uniair, Central de Serviços, Unicoopmed, Instituto Unimed-RS e Casa da Memória.

“Cabe a Federação Unimed-RS mostrar os caminhos e também contribuir para a criação de soluções e avanços em modelos tecnológicos, na telemedicina e nas plataformas de verticalização, ao lado de suas instituições coligadas”, destaca o dirigente. Ele também enfatiza que é necessário a existência de uma visão voltada ao ecossistêmica para que seja sustentável, incluindo médicos cooperados, comunidade e parceiros em regime de ganha-ganha.

Para garantir a segurança da comitiva da Federação e das diretorias locais, foi elaborado, pela médica infectologista Cristiane Pimentel Hernandes, um protocolo sanitário específico, obedecendo aos Decretos e Portarias Estaduais vigentes para prevenção da Covid-19. May comenta que o cenário da pandemia serviu para destacar ainda mais o DNA (Unimed) e os princípios cooperativistas. “Juntos somos mais fortes e conseguimos superar os desafios”, lembra.