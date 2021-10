Agenda de privatização do RS é destaque em Madri

Estatais gaúchas como Corsan, CEEE-D e Sulgás, além da concessão de rodovias do Estado à iniciativa privada, dominaram as conversas do primeiro dia da missão gaúcha à Europa. Nesta segunda-feira (4), em Madri, o governador Eduardo Leite visitou empresas e almoçou com empresários espanhóis buscando estreitar parcerias e mostrar as potencialidades de investimento no Rio Grande do Sul. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, também acompanhou boa parte dos compromissos.

No almoço oferecido pela Câmara de Comércio Brasil-Espanha (CCBE), Leite discursou para uma plateia composta por representantes de cerca de 15 das maiores empresas espanholas, como Santander, Stefanini, Telefonica, Sacyr e Iberdrola. Algumas delas já investem no Rio Grande do Sul, como a Sacyr (que está duplicando a RSC-287) e a Telefonica (que mantém seu maior call-center no Brasil em Novo Hamburgo).

A Sacyr, por exemplo, é vista como uma das principais interessadas no plano de concessões de rodovias do governo gaúcho, com cerca de 1,1 mil quilômetros de estradas que deverão passar à iniciativa privada. “O Rio Grande do Sul conta com uma excelente localização e infraestrutura, além de uma educação excelente, com grandes universidades. Já que vivemos um momento disruptivo, é preciso entender que o Brasil não é apenas Rio-SP. É o momento de conhecer melhor o nosso Estado”, disse Leite aos empresários.

No caso das concessões de rodovias, segundo o presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza, os espanhóis demonstraram particular interesse na RSC-040 (Viamão-Litoral Norte); RSC 020 (Gravataí até São Francisco de Paula); ERS-122 (Serra gaúcha); e na RSC-239 (Novo Hamburgo e Vale do Paranhana). Conforme o governo gaúcho, a previsão é que os leilões ocorram até o fim deste ano.

Também estão no radar os processos envolvendo a Corsan e a venda da CEEE-G, o braço de geração da estatal de energia do Estado. Ontem, em Madri, por sinal, Leite disse que o leilão de concessão da Corsan está marcado para fevereiro de 2022, definindo, assim, uma primeira data para a venda de ações da estatal gaúcha de água e saneamento. Entre os presentes, houve muitos questionamentos a respeito deste tema, mostrando que investimentos em saneamento estão no radar dos espanhóis.

A diretora-presidente da CCBE, Trinidad Jimenez, informou que a entidade tem 100 anos de existência e agrega, atualmente, mais de 300 empresas associadas. “Nosso objetivo é o de estreitar relações entre Brasil e Espanha, e vemos o Rio Grande do Sul como um Estado muito importante neste processo”, destacou Trinidad.

Para o embaixador do Brasil na Espanha, Pompeu Andreucci Neto, a missão liderada por Leite à Espanha mostra que o Rio Grande do Sul é um dos estados mais ativos do País na atração de investimentos, e que já mantém uma relação econômica forte com o país europeu.

A apresentação do governo gaúcho foi seguida por perguntas dos empresários espanhóis sobre os mais variados assuntos. Essa parte a imprensa não acompanhou, mas o secretário de Desenvolvimento, Edson Brum, relatou que muitos ficaram surpresos com dados sobre a agroindústria gaúcha, a indústria moveleira e o setor metalmecânico, todos considerados muito importantes para a economia do Estado. “Eles ligam muito estes temas a São Paulo, e não ao Sul do País. Então é um ponto positivo nosso, de ampliar parcerias também nestas áreas”, contou Brum.