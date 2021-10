Porto Alegre tem a maior inflação no IPC-S Capitais

Porto Alegre apresentou a aceleração mais significativa no Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S Capitais): a inflação saltou de 1,78% para 2,02%. De acordo os dados divulgados pela Fundação Getulio Vargas na manhã desta segunda-feira (4), o indicador acelerou em seis das sete capitais pesquisadas no fechamento de setembro, na comparação com a terceira quadrissemana do mês.

O IPC-S avançou a 1,43% na última leitura do mês, após registrar 1,27% na terceira. A alta acumulada em 12 meses é de 9,60%, maior do que os 9,42% ocorridos no período até a terceira quadrissemana.

São Paulo também teve avanço expressivo, de 1,25% para 1,44%. Belo Horizonte (1,14% para 1,32%), Brasília (1,12% para 1,26%), Rio de Janeiro (1,05% para 1,18%) e Salvador (0,66% para 0,84%) foram as outras cidades com aumento da inflação no fechamento de setembro.

Recife, por outro lado, foi a única capital a apresentar desaceleração nesta leitura, assim como na terceira quadrissemana. A taxa arrefeceu de 1,55% para 1,49%, de acordo com a FGV.

Nesta edição, quatro das oito classes de despesa componentes do índice apresentaram aceleração em suas taxas de variação na capital gaúcha, entre as quais se destacam os grupos: Transportes e Educação, Leitura e Recreação, cujas taxas passaram de 1,05% para 2,21%, e de 1,37% para 2,50%, respectivamente.

O núcleo do IPC-S/Porto Alegre registrou variação de 0,65%. Em relação ao mês anterior, quando a taxa ficou em 0,78%, o núcleo recuou 0,13 (p.p.). Nos últimos 12 meses, o indicador apresentou variação de 5,19%. Para o cálculo do núcleo foram excluídos os itens com variações inferiores 0,08% e superiores a 2,51%.