Porto Alegre tem quase 600 vagas de emprego no Sine

Quase 600 vagas de emprego estão sendo previstas para o começo da semana em Porto Alegre. A oferta vai ser no Sine Municipal, localizado no Centro Histórico. Segundo a prefeitura, a maior oferta é para auxiliar operacional de logística, com 120 vagas. O agendamento de ficha é em https://agendasine.procempa.com.br

Também tem 40 para armador de estrutura de concreto. São 589 postos para candidatos a trabalho. As pessoas podem buscar no local cartas de entrevista. O atendimento começa às 8h e vai até as 17h na avenida Sepúlveda esquina com a avenida Mauá.

Além do agendamento eletrônico pelo site, desempregados podem fazer o procedimento pelo aplicativo do Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. Dúvidas e informações podem ser obtidas pelo [email protected]

Em outubro, o Sine também planeja realizar o Feirão de Empregos, no dia 23, para moradores da Zona Norte. A ação será na Escola de Samba Imperatriz Dona Leopoldina, na Estrada Martim Félix Berta, 38, no bairro Rubem Berta. O órgão busca empresas que queiram usar o canal para fazer seleção a vagas. Quem se interessar pode buscar o Sine até dia 21 pelo e-mail: [email protected] ou pelo telefone (51) 3289-4820.

Confira a oferta de empregos em Porto Alegre:

Ajudante de açougueiro (comércio)-1

Ajudante de carga e descarga de mercadoria-10

Ajudante de eletricista-14

Ajudante de estruturas metálicas -2

Almoxarife-2

Analista de marketing-1

Analista financeiro (economista)-1

Analista financeiro (instituições financeiras)-1

Apontador de produção-2

Armador de estrutura de concreto-40

Assistente de planejamento de manutenção-1

Assistente de vendas-3

Atendente de padaria-1

Auxiliar de almoxarifado-2

Auxiliar de cozinha-2

Auxiliar de desenvolvimento infantil-2

Auxiliar de eletrotécnico-1

Auxiliar de encanador-10

Auxiliar de estoque-1

Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes-2

Auxiliar de linha de produção-26

Auxiliar de manutenção predial-8

Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores)-1

Auxiliar de pedreiro-20

Auxiliar financeiro-1

Auxiliar operacional de logística-120

Azulejista-11

Babá-1

Caixa no comércio-1

Caldeireiro montador-1

Carpinteiro-18

Chefe de cozinha-2

Coordenador de contabilidade-1

Copeiro-3

Copeiro-1

Costureira em geral-5

Cozinheiro de restaurante-1

Cozinheiro geral-6

Eletricista-20

Eletricista auxiliar-10

Eletricista de instalações-1

Eletricista de instalações de veículos automotores-1

Eletrotécnico-2

Empregado doméstico nos serviços gerais-4

Encanador-10

Encarregado de obras-3

Encarregado eletricista de instalações-1

Fiambreiro na conservação de alimentos-1

Frentista-1

Fuloneiro-2

Garçom-6

Gerente de frota-1

Gerente de restaurante-1

Instalador de película solar (insulfilm)-1

Instalador de som e acessórios de veículos-2

Instalador de tubulações de gás combustível (produção e distribuição)-1

Jardineiro-2

Maçariqueiro-2

Marceneiro-1

Marmorista (construção)-1

Mecânico-2

Mecânico de ar-condicionado e refrigeração-1

Mecânico de auto em geral-1

Mecânico de automóvel-1

Mecânico de manutenção de automóveis-1

Mecânico de manutenção de máquina industrial-1

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral-1

Mecânico de manutenção e instalação elétrica-1

Mecânico de motor a diesel-1

Mecânico de veículos-1

Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores)-1

Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores)-1

Mestre de obras-3

Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno-4

Montador de estruturas metálicas-15

Motorista carreteiro-30

Motorista entregador-1

Oficial de manutenção civil-5

Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações-2

Operador de caixa-2

Operador de centro de usinagem com comando numérico-12

Operador de empilhadeira-1

Operador de instalação de ar-condicionado-3

Operador de laminação-5

Operador de maçarico-1

Operador de máquina de cortar e dobrar papelão-1

Operador de máquinas de usinar madeira (cnc)-2

Operador de retro-escavadeira-2

Operador de vendas (lojas)-1

Padeiro-1

Pedreiro-25

Pintor de alvenaria-1

Pintor de edifícios-1

Pintor de obras-14

Pintor industrial-1

Preparador de torno automático-1

Promotor de vendas-1

Recepcionista atendente-1

Recreacionista-5

Saladeiro-2

Sepultador-1

Serralheiro-1

Servente de obras-10

Sinaleiro (orientação de guindastes e equipamentos similares)-2

Soldador-3

Supervisor de seção de serviços gerais-1

Sushiman-1

Técnico de sistema automação industrial-1

Técnico em segurança do trabalho-11

Técnico químico-1

Torneiro mecânico-1