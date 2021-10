Ministério do Turismo anuncia volta dos cruzeiros marítimos ao Brasil

O Ministério do Turismo anunciou neste sábado (2) a autorização da retomada de cruzeiros no Brasil. De acordo com a pasta, uma portaria com a liberação deve ser publicada nos próximos dias permitindo que os navios voltem a navegar no país entre novembro deste ano e abril de 2022.

Em seu perfil no Twitter, o ministro do Turismo, Gilson Machado, postou um vídeo para anunciar a volta dos navios às rotas brasileiras.

"Teremos cruzeiros marítimos no Brasil este ano. A temporada está autorizada pelo governo, o presidente Bolsonaro determinou empenho total para que nós conseguíssemos liberar, porque os navios geram em torno de 42 mil empregos no Brasil, entre diretos e indiretos", disse o ministro, no vídeo gravado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde cumpre agenda oficial participando da ExpoDubai.

Segundo o ministério, no entanto, a retomada dos cruzeiros deve gerar cerca de 35 mil empregos e injetar R$ 2,5 bilhões na economia nacional. Para a temporada, estão previstas sete embarcações, que devem oferecer mais de 566 mil leitos.

O ministério também informou que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) está elaborando os protocolos sanitários necessários para a retomada dessas atividades e vai anunciá-los em breve. Entre os pré-requisitos que serão exigidos, a pasta cita a testagem pré-embarque de todos os hóspedes, quarentena, uso de máscaras, distanciamento e ocupação reduzida das embarcações.

A pasta informou ainda que a autorização contou com a ajuda dos Ministérios da Saúde, da Justiça e da Infraestrutura, além da Casa Civil.