Irga projeta redução de 1,21% na intenção de plantio de arroz

Dados apurados pelas equipes do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) indicam que a área da safra 2021/2022 deve registrar uma diminuição de 1,21% em relação à previsão da safra anterior. O levantamento da intenção da semeadura revela uma área de 957.449 hectares no Rio Grande do Sul. Na safra 2020/2021, a área estimada era de 969.192 hectares (ha). Já o plantio de soja em lavouras de arroz deve crescer 15,37%, passando para 408.124 ha (na passada a previsão era de 353.731 ha).

O Irga também divulgou na live os primeiros dados sobre a evolução da semeadura de arroz da safra 2021/2022. Até o momento, já foram semeados 95.252 hectares no Rio Grande do Sul, ou 9,94% da área estimada. A Fronteira Oeste é a mais adiantada até o momento, com 26,9% (77.262 hectares).