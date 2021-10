Semana do Calçado 2021 ocorre em formato online ente 18 e 21 de outubro

Pelo segundo ano consecutivo, a Semana do Calçado ocorrerá de forma virtual, em decorrência da pandemia de coronavírus. Na edição 2021, serão 11 eventos que ocorrem entre 18 e 21 de outubro.

Repetindo o formato de 2020, o evento deste ano terá como tema a conectividade como estratégia para o desenvolvimento sustentável. Diversos painéis, fóruns e palestras debatem o futuro da indústria calçadista, inovações no setor e adaptação ao mercado ambientalmente sustentável.

“Nós acreditamos que o setor coureiro calçadista brasileiro pode ocupar um lugar no mercado internacional muito maior do que temos hoje”, afirmou o presidente do Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, C alçados e Artefatos (IBTeC), Paulo Griebeler.

O instituto é promotor do evento, juntamente ao Sebrae. O objetivo da iniciativa é promover a competitividade e sustentabilidade setorial, trazendo temáticas como produtividade, inovação, sustentabilidade e novas tecnologias, como forma de repensar a matriz produtiva, quebrando paradigmas e buscando soluções para superar as lacunas tecnológicas ainda existentes.

Um dos eventos, por exemplo, vai analisar os impactos do retorno das produções private label internacional para o Brasil. “Vamos conversar com um agente que trabalha com exportações tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos. Vamos poder fazer análise bem profunda, entender esse movimento de busca pelo produto nacional, mas com marcas estrangeiras, como foi a grande alavanca do sapato brasileiro nas décadas de 70 e 80. Estramos vendo o retorno de grandes marcas estrangeiras para o Brasil”, disse o presidente-diretor da Fenac, Márcio Jung.

Outras palestras ainda debatem tendências técnicas em tênis de corrida, tecnologia e performance em calçados, a maturidade tecnológica na indústria 4.0, as estratégias de incentivo à inovação, dentre muitos outros eventos.

Para participar, basta acessar o site oficial da Semana do Calçado e manifestar interesse se inscrevendo nas palestras e fóruns de debate à disposição do público em geral.