Dificuldades de reposição de estoques ainda persistem, diz Fecomércio-RS

A Fecomércio-RS divulgou a segunda rodada anual da Sondagem de Segmento Atacadista. Entre os estabelecimentos entrevistados, apenas 12,5% reportaram aumento nas receitas na comparação com a média antes da crise causada pelo impacto da pandemia.

Chama atenção, porém, que 55,8% afirmaram não implementar medidas que visassem diminuir ou evitar quedas de suas vendas nesse período. Entre os que implementaram alterações, destaque para promoções (54,7%) e aumento da divulgação (32,9%). Entre os entrevistados, 27,8% afirmaram estar utilizando capital próprio para pagar contas da empresa, 19,2% tomaram empréstimos e 1,8% disseram que tentaram, mas, não conseguiram acessar crédito.

A pesquisa também apontou que as dificuldades de compor novos estoques ainda existem. Entre os entrevistados, 41,6% apontaram dificuldades pontuais com alguns fornecedores e centradas em alguns produtos, enquanto 17,4% disseram que as dificuldades são generalizadas. Sobre a variação de preços no período, 92,5% reportaram que houve aumentos, sendo que em mais de 50% dos casos em que houve aumentos, os repasses para o varejo foram apenas parciais ou até não aconteceram.

"A expansão da vacinação tem permitido uma contínua flexibilização das atividades econômicas. Existe uma expectativa bastante positiva por parte dos empreendedores em geral, e no atacado não é diferente. No entanto, ainda enfrentamos desafios significativos. O aumento da inflação, especialmente para os produtores, tem se mostrado um limitador relevante para uma retomada mais pujante", completa o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn.