RS cria 11.801 vagas formais em agosto, aponta Caged

No Rio Grande do Sul, o mercado de trabalho formal registrou, em agosto, um saldo positivo de 11.801 carteiras de trabalho assinadas no mês passado, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira (29) pelo Ministério do Trabalho.

Esse foi o oitavo mês consecutivo de criação de vagas no Estado. Em julho, o saldo líquido foi de 14.202 vagas. O resultado do mês passado no Estado decorreu de 109.402 admissões e 97.601 demissões. Em agosto do ano passado, houve a criação líquida de 6.418 empregos formais.

No acumulado do ano até agosto de 2021, o saldo do Caged no Rio Grande do Sul é positivo em 118.816 vagas. No mesmo período de 2020, houve uma perda de 94.317 empregos formais no Estado.

O setor de serviços puxou a criação de vagas formais no Estado, com um saldo líquido positivo de 7.446 carteiras assinadas no mês passado. Em seguida vem o comércio, com 2.751 empregos. Construção civil gerou 1.825 vagas, e a agropecuária 102. O único setor que registrou perda líquida de empregos foi a indústria, com um saldo negativo de 323 vagas formais

Brasil

abertura de 372,2 mil vagas de emprego No Brasil, foi registrada acom carteira assinada em agosto, segundo os dados do Caged. No acumulado do ano, são 2,2 milhões de postos criados.

O saldo no mês é resultado de cerca de 1,8 milhão de contratações e 1,4 milhão de desligamentos no mês, de acordo com os números mensais apresentados pelo ministério por meio do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

O saldo positivo nacional em agosto também foi influenciado principalmente pelo setor de serviços (que abriu 180,6 mil vagas). O setor é seguido por comércio (77,7 mil), indústria (72,6 mil), construção (32 mil) e agropecuária (9,2 mil).