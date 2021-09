Bolsas da Europa fecham em alta, com indicador positivo e BCE

Os mercados acionários da Europa fecharam com ganhos, nesta quarta-feira (29). Houve recuperação após perdas no pregão anterior, após um dado positivo da confiança do consumidor na zona do euro e declarações de um dirigente do Banco Central Europeu (BCE) que não demonstrou pressa por um aperto monetário. Além disso, a situação na China era monitorada, com a endividada incorporadora Evergrande tendo conseguido vender um ativo para pagar dívidas, embora os riscos com a empresa continuem presentes.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,59%, em 455,03 pontos.

Na agenda de indicadores, o índice de sentimento econômico da zona do euro subiu de 117,6 pontos em agosto a 117,8 pontos em setembro, contrariando a previsão de queda dos analistas. O ING destaca em relatório que a recuperação regional "segue nos trilhos...por enquanto". Para o banco, deve haver um piora no sentimento na zona do euro nos próximos meses, diante de preços mais altos com energia.

Já entre os dirigentes do BCE, Gabriel Makhlouf disse que a instituição não responderá a fatores transitórios que elevam os preços na zona do euro. Ele alertou para o risco de que questões como gargalos na produção perdurem e influam mais nos preços, mas disse que no momento não espera que níveis excessivos de inflação se prolongando.

No Reino Unido, problemas com o abastecimento da energia estão em foco e a BBC reportou que o país recorrerá a seu Exército para amenizar o problema. A libra recuou durante a sessão das bolsas locais, o que tende a ajudar ações de exportadoras.

Além disso, o quadro na China seguia no radar. A Evergrande conseguiu vender uma fatia de sua participação em um banco a uma estatal, para saldar algumas dívidas, mas o quadro da incorporadora continua como foco de preocupação. A China continuou a injetar capital nos mercados, para conter eventuais problemas.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 1,14%, a 7.108,16 pontos. No setor de energia, BP subiu 0,51%, alternando entre ganhos e perdas, e Antofagasta avançou 0,44%.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,77%, para 15.365,27 pontos. Deutsche Bank registrou alta de 0,77% e Commerzbank, de 2,54%, mas o papel mais negociado foi Deutsche Lufthansa, em baixa de 3,24%.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 teve ganho de 0,83%, a 6.560,80 pontos. Société Générale subiu 2,19%.

O índice FTSE MIB, da Bolsa de Milão, fechou em alta de 0,64%, em 25.736,85 pontos. Telecom Italia caiu 2,78% e Intesa Sanpaolo avançou 1,21%.

Em Madri, o índice IBEX 35 subiu 1,25%, a 8.879,40 pontos. Santander esteve entre os destaques, em alta de 2,48%.

Na Bolsa de Lisboa, o índice PSI 20 teve ganho de 0,58%, para 5.149,47 pontos.