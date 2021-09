Estaleiro Rio Grande passa por inspeção judicial e projeta novos serviços

Dando continuidade ao processo de recuperação do Grupo Ecovix, o Estaleiro Rio Grande recebeu, esta terça-feira (28), uma inspeção judicial, com a visita da juíza Fabiana Gaier Baldino, da 2ª Vara Cível de Rio Grande. Durante a atividade, que contou com a participação de representantes do Ministério Público e da Administradora Judicial, a companhia anunciou que há negociações avançadas para mais reparos de embarcações no local.

No estaleiro, a magistrada verificou o trabalho desenvolvido neste momento, com destaque para o reparo no navio Siem Helix I, que chegou ao dique há um mês. A juíza também recebeu informações sobre as prospecções de novos negócios pela Ecovix, que busca diversificar as atividades e gerar mais empregos na área naval.

"A magnitude de um processo de recuperação judicial como esse é muito complexa. Mas, aos poucos, começamos a superar os obstáculos", afirmou Fabiana. O diretor-geral da Ecovix, Robson Passos, acrescentou a relevância da atuação do Poder Judiciário na reestruturação. Para o executivo, isso é "importante e decisivo para gerar segurança jurídica aos negócios, permitindo que mais parceiros venham para cá". Já o advogado da Medeiros & Medeiros Administradora Judicial Laurence Medeiros, que faz a administração do processo do estaleiro, enfatizou o comprometimento da empresa em avançar com a reestruturação e gerar novos empregos.

Mais demandas a caminho

Durante a inspeção, o Grupo Ecovix adiantou que há negociações avançadas para realizar o reparo de mais duas embarcações no estaleiro: o Siem Helix II, navio de estimulação de poços que atua para a Petrobras na Bacia de Campos, assim como o Siem Helix I; e o Seven Waves, da Subsea 7, que também opera com a estatal brasileira, como navio de apoio a dutos (PLSV).

A concretização dos negócios deve garantir a manutenção dos cerca de 500 empregos gerados para o serviço, pelo menos até o primeiro trimestre de 2022, além de movimentar a economia de Rio Grande. "A confirmação desses investimentos reforçará a relevância do estaleiro nesse mercado, bem como a diversificação das atividades, trazendo boas perspectivas para toda a região", pontua Passos.

No dia 28 de agosto, o Estaleiro Rio Grande voltou a operar com serviços navais com a chegada do Siem Helix I, que permanecerá no local até os próximos dias. O serviço é feito em parceria com a DockBrasil, empresa do Rio de Janeiro que atua com reparação naval.