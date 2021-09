RGE investe R$ 565 milhões no primeiro semestre de 2021

A rede de distribuição de energia elétrica da RGE, que atende 381 municípios gaúchos, recebeu investimentos de R$ 565 milhões no primeiro semestre de 2021, um volume 26,8% superior ao aplicado no mesmo período de 2020. Conforme a concessionária, foram mais de 80 obras de médio e grande portes, onde se destacam a construção e ampliação de linhas de distribuição e subestações.

Também houve um considerável incremento na modernização da rede, com instalação de equipamentos de alta tecnologia, e digitalização para atendimento ao cliente. “Investimos continuamente para melhorar a qualidade do fornecimento de energia elétrica e o atendimento para todos os nossos clientes”, observa o diretor-presidente da RGE, Marco Antônio Villela de Abreu.

A projeção é de que até o fim de 2021 os investimentos da RGE ultrapassem a cifra de R$ 1 bilhão. No período 2021-2025 serão investidos R$ 5,547 bilhões na área de concessão.

Principais obras realizadas no 1º semestre - Entre as obras de maior relevância destacam-se a ampliação de duas linhas de distribuição, uma entre as subestações Ijuí 1 e Ijuí 2, e outra entre as subestações Lajeado 2 e Arroio do Meio. Outra grande obra foi a construção da subestação Getúlio Vargas, beneficiando diretamente 80 mil clientes.

A região de Quaraí também recebeu investimentos relevantes no período. A RGE ampliou as subestações Quaraí 1 e Quaraí 2, um investimento superior a R$ 10 milhões que aumentou a capacidade de fornecimento de energia para 9,6 mil clientes rurais e urbanos de Quaraí e entorno. Outra subestação que recebeu obras de ampliação foi a Três Coroas. A ação teve um investimento de R$ 3,3 milhões e beneficiou diretamente mais de 22 mil clientes da região

A distribuidora executou ainda a interligação da rede, proporcionando uma segunda fonte de alimentação a 14 municípios. Estas obras contam com a construção de rede e instalação de bancos reguladores de tensão. Com esses novos componentes a empresa possibilita o atendimento aos municípios em situações de contingência, por uma fonte de alimentação alternativa, mantendo os níveis de energia dentro dos padrões.

Além disso, a RGE também aplicou recursos na modernização e expansão da rede. No semestre foram 1.067 quilômetros de redes de média tensão construídos, o que torna o fornecimento de energia elétrica mais seguro e confiável.

Tecnologia na rede - Outro aspecto destacado pela companhia é a implantação de tecnologia avançada na rede, com a digitalização do sistema de operações. Nos seis primeiros meses do ano foram instalados em pontos estratégicos 279 religadores telecomandados, equipamentos que permitem religar a energia de forma remota a partir do Centro de Operações Integrado da RGE nos casos em que não haja danos físicos na rede. “Isso reduz o tempo de espera para o cliente, pois não há necessidade de deslocamento de equipe e a energia é restabelecida em poucos minutos”, salienta Villela. A RGE já tem 5.049 religadores instalados em toda a área de concessão.

Digitalização – O avanço dos investimentos da RGE em canais de atendimento ao cliente tem sido significativo, com crescimento de uso correspondente ao que a empresa tem feito para facilitar o acesso aos serviços. Com as tecnologias digitais os clientes podem solicitar quaisquer serviços a partir de seus dispositivos portáteis, celulares, tablets ou computadores. Somente durante a pandemia os canais digitais da RGE receberam 61,7% a mais de acessos. Atualmente, 1,088 milhão de clientes têm conta digital. Um desses canais, o WhatsApp, gerou 896,7 mil serviços desde o lançamento em 2020. Hoje o nível digital da RGE já é de 85,88%.