Governo do RS promove missão na Espanha e na França

O governo do Estado promove, na próxima semana, uma missão internacional na Espanha e na França, com o intuito de explorar oportunidades na área de inovação e abrir caminhos para negócios ligados à carteira de privatização e concessão do Rio Grande do Sul.

O governador Eduardo Leite e uma comitiva de secretários cumprirão, a partir de sábado (2), uma série de agendas nos dois países, em uma primeira missão governamental internacional da gestão. Além dos integrantes do Executivo, a comitiva será integrada pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza, e pelo líder do governo no parlamento, deputado Frederico Antunes.

Entre os dias 4 e 6 de outubro, o grupo ficará em Madri, na Espanha. A principal agenda na capital espanhola é a South Summit Madrid. Realizada entre os dias 5 e 7 de outubro, a feira é o maior evento anual do sul da Europa e reúne empreendedores, investidores, startups e corporações.

O motivo da visita é dar seguimento às tratativas, por parte do governo do Estado e da prefeitura de Porto Alegre, à realização de uma edição da South Summit em Porto Alegre. Caso a negociação seja bem-sucedida, será a primeira vez que a feira ocorrerá integralmente fora da Europa.

Em Madri, o governador fará uma visita ao banco Santander, cuja parceria com o Estado foi ampliada em 2020. O banco abriu uma central de atendimento remoto do banco Santander em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, com expectativa de que 4,5 mil empregos diretos fossem criados até o final deste ano.

A comitiva ainda visitará a sede da Iberdrola, empresa que atua na distribuição de gás natural e na geração e distribuição de energia elétrica, e do grupo Sacyr, quarta maior empresa em operação de rodovias, que venceu o leilão da rodovia estadual RSC-287.

Na quarta-feira (6), o grupo se desloca para Barcelona, também na Espanha e, na quinta-feira (7), conhecerá o projeto [email protected] , o Distrito de Inovação da cidade. Localizado no distrito de Sant Martí, a zona quer se reinventar para estimular o crescimento econômico da cidade, apostando na inovação.

Por fim, na sexta-feira (8), a comitiva governamental estará em Toulouse, no sul da França, a fim de conhecer as instalações do Centro Europeu de P&D da Transportation Technologies (HyperloopTT).

Em 2019, a HyperloopTT lançou o primeiro estudo abrangente de viabilidade analisando um sistema de hyperloop, que constatou que o sistema é econômica e tecnicamente viável e que gerará lucro sem exigir subsídios governamentais. Neste ano, o governo e a empresa firmaram acordo, com auxílio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), de estudo inicial de viabilidade da rota Porto Alegre–Serra.

Resumo do itinerário:

2/10 - Saída de São Paulo a Espanha

3/10 - Chegada em Madri, na Espanha

4/10 - Visita ao banco Santander e à Câmara de Comércio

5/10 - Visita à feira South Summit

6/10 - Visita ao grupo Iberdrola e à South Summit. À noite, deslocamento para Barcelona, na Espanha

7/10 - Visita ao [email protected] e à Generalitat de Catalunya e Ayuntamiento de Barcelona. À noite, deslocamento para Toulouse, na França

8/10 - Visita à HyperloopTT e, à noite, retorno ao Brasil

9/10 - Chegada ao Brasil