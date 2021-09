Hotéis da Capital aguardam retomada mais consistente

A hotelaria está entre os setores mais atingidos durante a pandemia. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio Grande do Sul (ABIH-RS), aproximadamente dez hotéis fecharam as portas desde 2020 somente em Porto Alegre. Enquanto os estabelecimentos das regiões tradicionalmente mais turísticas do Rio Grande do Sul, como a Serra, já vêm apresentando índices de ocupação semelhantes a 2019, a retomada em Porto Alegre vem em ritmo mais lento, pois o turismo na Capital é mais ligado a eventos corporativos. Mas este cenário começa a mudar.

Entre abril e julho de 2020, boa parte dos hotéis em Porto Alegre permaneceu fechada. Já em agosto, as operações foram retomadas, mas a taxa de ocupação permaneceu inferior a 17% - o ponto de equilíbrio, em média, gira em torno de 50% de ocupação dos quartos. "O principal problema foi justamente a baixa ocupação dos hotéis. Depois, a incerteza quanto ao retorno das viagens. Além disso, houve a confusão entre as normas de regulamentação da prefeitura e do governo estadual durante as tentativas de reabertura. A pandemia aniquilou o setor", afirma José Reinaldo Ritter, presidente da ABIH-RS.

Ainda no ano passado, o setor hoteleiro de Porto Alegre engatou uma tímida melhora. Com o retorno dos primeiros eventos presenciais, e com a volta das viagens internas, as taxas de ocupação cresceram entre setembro de 2020 e janeiro de 2021. Contudo, sempre beirando cerca de 30%, em razão das restrições que ainda haviam para a realização de grandes eventos e da própria insegurança do público. Além disso, com a segunda onda de casos de Covid-19 que atingiu o País em fevereiro, as viagens voltaram a diminuir. Assim, em março, o índice de ocupação dos hotéis de Porto Alegre voltou a ser inferior a 17%.

"Diferentemente das regiões mais ligadas ao turismo de lazer, que tiveram uma recuperação em V, se percebe uma recuperação em U no turismo corporativo, pois este segmento está muito atrelado a grandes eventos", destaca Gabriela Schwan, CEO da Rede Swan Hotéis.

A partir de abril, também impulsionadas pelo início da campanha de vacinação, as viagens voltaram a crescer, assim como a taxa de ocupação dos hotéis. "Desde maio estamos em crescimento constante, e em agosto e setembro já conseguimos ter performance acima de 50% nas três unidades de Porto Alegre", informa Cristiane Mörs, diretora de vendas da Rede de Hotéis Laghetto.

"Esperamos que, nos próximos meses, aconteça um retorno maior dos eventos comerciais, trazendo grande fluxo de turistas. Há um receio do mercado para ver como vai ser essa volta, pois muitos eventos hoje estão sendo realizados de forma digital. De qualquer forma, esperamos que boa parte dos eventos volte até o final do primeiro semestre de 2022", complementa Rafael Apolonio, gerente de vendas e marketing da Rede Master Hotéis.

Apesar da retomada que vem ocorrendo, os índices de ocupação dos hotéis ainda estão distantes de 2019. A expectativa do setor é que, com o avanço contínuo da vacinação, e o consequente maior controle da pandemia, os grandes eventos possam voltar de vez. Isso inclui congressos profissionais e simpósios comerciais e também o retorno do público aos jogos de futebol, que também atraem boa quantidade de turistas a Porto Alegre.

"Vamos ver como a economia se comporta com as flexibilizações. A Expointer ainda foi realizada com restrições, e o público ficou distante do habitual. A gente espera que, nos próximos meses, principalmente a partir de 2022, voltem definitivamente os eventos tradicionais da cidade, que são o grande gancho do turismo em Porto Alegre, e que voltemos a ter uma boa taxa de ocupação nos hotéis na cidade", aponta José Reinaldo Ritter.