Prêmio Exportação RS é entregue em Porto Alegre

A força da exportação gaúcha esteve em evidência na noite de quinta-feira, durante a entrega do 49º Prêmio Exportação RS. Realizado pela Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB-RS), a premiação foi entregue a 63 empresas, além da distinção Personalidade Competitividade Internacional 2021 ao diretor-presidente da Cooperativa Central Gaúcha (CCGL), Caio Vianna. A cerimônia ocorreu na Casa NTX, em Porto Alegre.

Segundo o presidente do Conselho do Prêmio Exportação RS, Fabrício Forest, o Rio Grande do Sul é historicamente um exemplo, figurando sempre nas primeiras posições entre os estados que mais exportam no Brasil. "E, na pandemia de Covid-19, a exportação foi um dos vetores de crescimento", afirma. Forest faz menção ao agronegócio que, durante o período, desempenhou papel essencial na quantidade de exportações.

Ele ressaltou que o distinção Personalidade Competitividade Internacional 2021 é o único entregue a uma pessoa, e não a uma empresa. E neste ano foi Caio Vianna que recebeu a honraria, da CCGL. Ele é engenheiro agrônomo e produtor rural nos municípios de Júlio de Castilhos e Tupanciretã. É diretor do Sindicato da Indústria de Laticínios do RS (Sindilat), vice-presidente da Associação Brasileira de Angus e faz parte do conselho de administração da Fecoagro.

Apesar de receber a premiação como "pessoa física", Vianna ressalta que é fruto de um trabalho conjunto com diversas cooperativas que integram a CCGL que, principalmente na pandemia, trabalhou de forma segura para não deixar o mercado desabastecido. "Estou muito honrado e feliz. Temos a oportunidade de transformar projetos em realidade", afirma.

Vianna lembra do investimento que a CCGL planeja realizar nas estruturas dos terminais Termasa e Tergrasa, dentro do complexo portuário em Rio Grande. Inicialmente cotado em R$ 500 milhões, o investimento está na casa dos R$ 800 milhões, devido a altas nos custos.