Reajustes de preços impactam no orçamento da maioria dos brasileiros

Ainda de acordo com o levantamento, em agosto de 2021 o reajuste da energia elétrica foi de 4,96%, respondendo por 13,86% da inflação, a previsão para setembro de 2021 é de que o reajuste na conta da luz seja superior ao verificado em agosto. Puxado pelo aumento da energia elétrica, o IPCA-15 ficou em 0,89% em agosto, segundo o IBGE. Esse resultado é o maior para o mês desde 2002, quando atingiu 1%. No ano, o indicador acumula alta de 5,81% e nos últimos 12 meses chega a 9,30%.

Levantamento do Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas (Iepe) da Ufrgs, aponta que o Índice de Preços ao Consumidor - pesquisado semanal e mensalmente tendo como base as despesas de 565 famílias da Região Metropolitana de Porto Alegre apresentou no mês de agosto uma variação de 1,09%, influenciado expressivamente pelos produtos de alimentação. Nos últimos doze meses, o valor acumulado do índice é de 11,50%, enquanto que o acumulado no ano chega a 8,65%.

Este peso, que começou centrado nos alimentos, passou para a conta de luz e de combustível e hoje está espalhado em vários segmentos não foi acompanhado do reajuste de salários. "Ao contrário das mais pobres, no caso da classe média, as famílias não chegam a cortar itens essenciais, mas passam a consumir marcas, produtos e serviços mais baratos, cortando apenas o que for supérfluo", compara Maria Andréia. "Já a classe alta não chega a sentir o impacto da inflação."

Segundo o IBGE, o gás de cozinha encerrou 2020 com alta de 9,2%. Isso representa mais que o dobro da inflação de 4,5% pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrada no ano passado. Já os números do Dieese/RS apontam que o botijão de 13kg registrou alta de 26,9% de agosto de 2020 para agosto de 2021. Quando a conta chega na classe média, ainda há os gastos com aluguel, condomínio, mensalidade escolar, plano de saúde, e serviços de comunicação, que, inflacionados, também pesam no orçamento.

"A classe de renda mais baixa, que é muito afetada pela alta no valor da energia elétrica, também é impactada pelo preço do gás de cozinha, a ponto de muita gente estar utilizando fogão a lenha", observa Maria Andréia. A economista afirma que estas são as mesmas pessoas que já deixaram de consumir proteína, eliminando carnes vermelha ou branca e ovos do cardápio alimentar. "Além de trocar o botijão de gás pela lenha por falta de recursos, muita gente está precisando substituir o jantar por um lanche, que muitas vezes não tem o valor nutricional necessário", pontua.

"Locais que oferecem serviços cujo custo de luz encareceu, como os salões de beleza e os supermercados, passaram a repassar esse aumento da conta para o consumidor", observa a economista do Ipea. Segundo levantamento realizado pelo Instituto em agosto, enquanto a inflação das famílias de renda muito baixa e de renda baixa apontou altas de 0,91%, a das famílias de classe superior apresentou variação mais amena (0,78%). Desde janeiro, os núcleos de pessoas de renda baixa e média-baixa são os que apresentam as maiores taxas de inflação (5,9%). Já no acumulado em 12 meses, a inflação das famílias de renda muito baixa (10,6%) segue acima da registrada pela classe de renda alta (8%).

Com o orçamento cada vez mais apertado, as famílias mais pobres estão tendo que parar de consumir alguns itens não só da alimentação, mas também de uso doméstico, destaca a economista e pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Maria Andréia Parente Lameiras. Ela lembra que alta da inflação que começou em 2020 puxada pelos alimentos da cesta básica, no início da pandemia, hoje é impulsionada pela crise hídrica, que encarece a energia elétrica.

"O poder de compra do salário-mínimo em relação à cesta básica é o pior dos últimos 15 anos", destaca a economista do Dieese/RS, Daniela Santi. Segundo ela, quem vive com até dois salários-mínimos "nem de longe" conseguem acompanhar a alta dos preços. "A perda do poder de compra é enorme e causou uma piora nas condições de vida da maior parte da população", alerta.

A queda da renda das famílias e o aumento do desemprego gerados pela crise vinculada à pandemia de Covid-19 no País têm levado os brasileiros a enfrentarem com maior dificuldade a alta de preços de produtos e serviços essenciais. E a pressão inflacionária é maior nas classes de rendas mais baixas.

Frete e fator climático interferem no custo dos produtos

O atual aumento de preços disseminado entre os mais diversos setores da economia brasileira está vinculado principalmente à elevação do valor do combustível, uma vez que o frete de tudo que circula no País é repassado para o consumidor. "A alta constante dos preços dos combustíveis, reflexo da política de Preço de Paridade de Importação (PPI), adotada pela gestão da Petrobrás, continua a pressionar a inflação", destaca o economista Cloviomar Cararine, da subseção do Dieese da FUP. Segundo ele, as expectativas são de permanência ou alta dos preços nos próximos meses, refletindo impactos da PPI.

No acumulado do ano até agosto, o preço da gasolina avançou 31,09%, enquanto o do diesel acumula alta de 28,02%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Isso interfere nos negócios antes de chegar às residências dos brasileiros em forma de produtos e serviços mais caros. De acordo com a 12ª edição da Pesquisa de Impacto da Pandemia nos Pequenos Negócios, realizada pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), A alta no preço das mercadorias e os sucessivos aumentos nos combustíveis têm sido os fatores que mais têm pressionado os custos das pequenas empresas.

O presidente do Sebrae, Carlos Melles, destaca que os gastos com insumos, mercadorias e combustíveis foram citados como os que mais impactam os negócios por 63% dos microempreendedores individuais (MEI) e por 61% das micro e pequenas empresas. "Se somar a esses números as despesas com gás e energia elétrica, eles sobem para 76% para os MEI e 77% para as MPE". Custos com aluguel foram citados por 13% dos MEI e por 15% das MPE.

Quando analisados por porte da empresa e setores, a alta dos preços das mercadorias e combustíveis exercem pesos diferentes. Apesar dos dois itens seguirem o mesmo grau de importância entre os microempreendedores individuais (MEI) e as micro e pequenas empresas, o preço dos insumos têm um impacto maior nas MPE (39%) do que entre os MEI (35%), e o preço dos combustíveis pesa mais nos microempreendedores individuais (28%) do que nas micro e pequenas (22%).

Esse resultado é reflexo de muitas atividades que existem mais em determinados portes e perfis, como por exemplo motoristas e entregadores de aplicativos, que são na maioria das vezes microempreendedores individuais, homens e que dependem do combustível para trabalhar. Mas, ao contrário da maioria dos produtos e serviços, esta conta ainda não está sendo repassada para os usuários. Conforme o IBGE, os preços das viagens realizadas por carros que trabalham através de aplicativos não aumentou. Pelo contrário: estão 14,34% menores no acumulado do ano se for considerado o cenário nacional, e 24,08% mais baratos em Porto Alegre.

Por outro lado, a Capital gaúcha viu crescer em 5,49% o preço das passagens dos ônibus urbanos e em 3,46% as dos ônibus intermunicipais. Atualmente custando R$ 4,70, a tarifa de ônibus de Porto Alegre é a mais cara entre as capitais do Brasil. Em nível nacional, a variação de preços desde janeiro deste ano foi de 1,25% para os veículos urbanos e 1,02% para os intermunicipais.