Maioria das Bolsas da Ásia fecha em alta, com salto da Evergrande em Hong Kong

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira (23), à medida que a ação da gigante do setor imobiliário chinês Evergrande disparou em Hong Kong e um dia após o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) adiar a retirada de estímulos monetários.

Na volta de um feriado em Hong Kong, o Hang Seng subiu 1,19% nesta quinta, a 24.510,98 pontos, graças a uma recuperação de ações de incorporadoras imobiliárias chinesas liderada pela Evergrande, que alega estar avançando no sentido de resolver sua crise de liquidez.

Apenas o papel da Evergrande saltou 17,62% em Hong Kong, depois de chegar a disparar 32% na primeira metade dos negócios. Desde o começo do ano, porém, a ação ainda acumula perdas de mais de 80%. Na quarta, uma subsidiária da Evergrande prometeu honrar o pagamento de juros sobre bônus que vencem nesta quinta.

Na China continental, o dia foi de valorização moderada: o Xangai Composto subiu 0,38%, a 3.642,22 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,46%, a 2.451,36 pontos.

Em outras partes da Ásia, o Taiex registrou alta de 0,90% em Taiwan, a 17.078,22 pontos, mas o sul-coreano Kospi caiu 0,41% em Seul, a 3.127,58 pontos, ao retornar de um feriado de três dias. O mercado de Tóquio, por sua vez, não operou nesta quinta devido a um feriado nacional no Japão.

O tom predominantemente positivo da Ásia veio também após o Fed decidir adiar na quarta o chamado tapering, processo pelo qual o BC americano irá gradualmente reduzir suas compras de ativos financeiros. O presidente do Fed, Jerome Powell, sinalizou que o tapering poderá começar nos últimos meses do ano. Na esteira do Fed, as bolsas de Nova York fecharam em alta generalizada na quarta.

Oceania

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul nesta quinta, impulsionada principalmente por ações de tecnologia e de petrolíferas. O S&P/ASX 200 avançou 1% em Sydney, a 7.370,20 pontos.