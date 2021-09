Porto de Rio Grande movimenta 4,7 milhões de toneladas em agosto

O Porto de Rio Grande movimentou 4,704 milhões de toneladas em agosto deste ano - o maior volume para o mês de sua história, segundo levantamento divulgado pela Superintendência dos Portos do Rio Grande do Sul (Portos RS). O volume foi 23,4% maior que o registrado em igual mês do ano passado. A Portos RS destacou que agosto se caracterizou como o mês de virada na exportação de soja em grão, conforme previsão das entidades da agroindústria gaúcha.

Segundo a superintendência, no último mês, os embarques acompanharam a movimentação da grande safra gaúcha deste ano. Entre janeiro e agosto deste ano, a exportação de soja em grão atingiu 9,202 milhões de toneladas, avanço de 4,32% em relação a igual período do ano passado, quando foram exportados 8,822 milhões de toneladas.

No acumulado entre janeiro e agosto deste ano, a movimentação de cargas no porto soma 30,027 milhões de toneladas, alta de 13,3% ante igual período do ano anterior. O destaque entre os produtos com maior crescimento no volume movimentado foi a madeira, com alta de 218,43% frente ao período entre janeiro e agosto do ano passado. Na sequência, constam a ureia(38,44%), o farelo de soja (18,17%), o trigo (17,24%), a soja em grão (5,39%) e demais mercadorias (4,92%).

A China foi o principal destino das exportações do complexo portuário de Rio Grande entre janeiro e agosto deste ano, respondendo por 60,02%, seguida pela Coreia do Sul (5,09%), Estados Unidos (3,66%), Marrocos (2,48%), França (2,19%), Vietnã (2,00%) e Portugal (1,74%).

O Porto de Pelotas movimentou 973,57 mil toneladas entre janeiro e agosto deste ano, volume 42,88% superior ao reportado em igual período do ano passado. Entre as principais cargas estão as toras de madeira (107,51 toneladas), clínquer (24,66 mil toneladas) e soja em grão (8,79 mil toneladas).

No porto de Porto Alegre, os fertilizantes foram os principais produtos movimentado no acumulado de janeiro a agosto, com 519,51 mil toneladas. Na sequência, consta a cevada (108,78 mil toneladas), o trigo (38,54 mil toneladas), demais cargas (34,49 mil toneladas) e o sal (26,71 mil toneladas).