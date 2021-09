Bolsas da Ásia e Oceania fecham mistas, à espera do Fed e de olho na Evergrande

As bolsas da Ásia e da Oceania fecharam sem direção única nesta quarta-feira (22) com investidores à espera da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), a ser anunciada no período da tarde desta quarta (horário de Brasília), e atentos a desdobramentos da crise de liquidez que atinge a gigante do setor imobiliário chinês Evergrande.