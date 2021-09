Prefeitura da Capital destina prédios para parcerias

A Prefeitura de Porto Alegre dá mais um passo no projeto de modernização da gestão imobiliária. Hoje, será assinado o termo de cessão de imóvel para uso da Polícia Federal na rua Professor Freitas e Castro, 191, bairro Menino Deus. A parceria será oficializada com a presença do prefeito Sebastião Melo e do superintendente regional da Polícia Federal (PF) no RS, Aldronei Rodrigues.

A utilização mais adequada do patrimônio da cidade é um dos projetos prioritários da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio. O titular da pasta, André Barbosa, destaca que o imóvel cedido já foi objeto de invasão e de reintegração de posse por estar ocioso. "Além de ser alvo frequente de depredação e furto, o imóvel encontra-se em uma região crítica relacionada ao uso e venda de entorpecentes. Esta cedência à PF converge com o nosso empenho em dar a melhor destinação aos prédios municipais e reforça o olhar do poder público à segurança da região", ressalta.

Em contrapartida, além da ocupação, a Superintendência Regional da Polícia Federal investirá em melhorias no imóvel, que possui 1.120 metros quadrados. A cessão de uso é não onerosa, com prazo indeterminado, podendo ser revogada pelo município mediante aviso por escrito, com antecedência mínima de 60 dias.

No mês passado, foi a vez de a estrutura que era ocupada por escola estadual ter um novo destino. Após o remanejamento, o local, com 3.836,41 metros quadrados, na rua dos Nativos, 545, Vila Ipiranga, foi devolvido ao município. O endereço abrigará o primeiro Museu do Hip Hop do Brasil. O termo de cessão com a Associação da Cultura Hip Hop foi assinado em 28 de agosto deste ano. "Os prédios que não tiverem a possibilidade de cessão irão à venda para que o valor retorne em investimento principalmente em moradias", informa Barbosa.