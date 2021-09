Ibovespa limita perda a 2,33%, a 108,8 mil pontos

A expectativa quanto a provável default da Evergrande, gigante do setor imobiliário chinês, causou tensão e azedou o humor de investidores ao redor do mundo ontem, em semana marcada também pela cautela para decisão e sinalização de política monetária do Federal Reserve, nos Estados Unidos, e aqui, pela do Copom, na mesma quarta-feira.

Assim, o Ibovespa fechou o dia limitando a baixa, aos 108.843,74 pontos (-2,33%), com giro financeiro de R$ 35,1 bilhões.

O nível de encerramento foi o menor desde 23 de novembro (107.378,92 pontos). A perda acumulada desde o recorde histórico de fechamento, em 7 de junho (130.776,27 pontos), de quase 22 mil pontos, corresponde agora a 16,77%.

Considerando apenas esta segunda-feira, o índice cedeu 2.595 pontos, no que foi a sua quinta perda diária consecutiva.

A atual é a mais longa sequência negativa desde o intervalo de seis sessões entre 19 e 27 de janeiro - naquela ocasião, contudo, em apenas uma delas o ajuste foi superior a 1% (-1,10%, em 21/1).

No mês, as perdas do Ibovespa chegaram a 8,37%, o que faz este setembro, até aqui, disputar o posto de segundo pior mês da B3 desde o começo da pandemia, superado pelo fundo do poço de março de 2020 (-29,90%) e, agora, praticamente em paridade com fevereiro daquele mesmo ano, quando havia cedido 8,43%.

Em 2021, o índice acumula queda de 8,55%. Em percentual, a perda desta segunda-feira foi a pior desde o dia 8 de setembro, quando havia cedido 3,78%.