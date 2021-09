Locadora E O Vídeo Levou vai fechar as portas no primeiro semestre de 2022

Referência cultural para amantes da sétima arte em Porto Alegre, a tradicional videolocadora E o Vídeo Levou vai encerrar as atividades. Empresa familiar, fundada em 1989 pelos irmãos Álvaro e Edla Bertani, a locadora já iniciou o preparativos iniciais de fechamento e deixa de operar no primeiro semestre de 2022.

De acordo com Álvaro, sócio proprietário da loja, a decisão de fechamento partiu da percepção da redução de lançamentos de mídias físicas no mercado de home video e a dificuldade na reposição de estoques para atendimento dos pedidos dos clientes. “O fechamento dos setores de home video, mídias físicas, Blu-rays e DVDs foram se tornando cada vez mais difícil de encontrar e isso dificulta a execução do trabalho da locadora. Clientes nós temos, mas faltam produtos”.

Ao longo desses 32 anos de existência, a locadora possui mais de 50 mil cadastros e ativos mensalmente são mais de 500 clientes entre locação e vendas.

Localizada na Rua Itaboraí no bairro Jardim Botânico , a locadora tem um acervo de mais de 30 mil itens, entre filmes novos e seminovos, diversificados em clássicos e raridades. Além dos atendimentos presenciais, a locadora também utiliza o site www.eovideolevou.com.br para vender e para locação.

"Temos um site de vendas ainda bastante ativo que agora está sendo usado para a venda do acervo. Através dele conquistamos muitos clientes fiéis no Brasil, principalmente quando redes e lojas decidiram fechar seus setores de vendas de DVDs e Blu-rays. Nossa vantagem é o atendimento mais personalizado em relação aos grandes sites. Pesquisamos títulos que os clientes desejam e retornamos sobre a disponibilidade deles no Brasil e se é possível consegui-los", afirma Bertani.

Com o fechamento, a loja está realizando a venda do acervo, incluindo raridades difíceis de encontrar no mercado. A comercialização dos produtos novos continua a disposição para locação e para venda até o fechamento definitivo da loja.