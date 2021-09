Susep: setor de seguros arrecada R$ 172,4 bi até julho; alta de 16,4%

O setor de seguros arrecadou R$ 172,46 bilhões nos sete primeiros meses de 2021, crescimento de 16,4% ante os R$ 148,11 bilhões contabilizados no mesmo período do ano anterior, segundo a Superintendência de Seguros Privados (Susep). Somente em julho deste ano, o montante foi de R$ 27,43 bilhões, alta mensal de 2,8%.

Os seguros de danos apresentaram crescimento de 14,1% na arrecadação de prêmios no acumulado de 2021 na comparação anual. Foram movimentados R$ 50,14 bilhões nos sete primeiros meses, ante aos R$ 43,94 bilhões do mesmo período de 2020.

Já os seguros de pessoas foram responsáveis pela arrecadação de R$ 101,53 bilhões este ano, avanço de 20,6%, ou R$ 17,35 bilhões, em relação aos sete primeiros meses de 2020. Nesse segmento, o principal destaque foi o desempenho das contribuições do VGBL, que atingiram o montante de R$ 72,90 bilhões, o que corresponde a um crescimento de 23,2% em relação ao mesmo período de 2020.

A sinistralidade do seguro de vida, individual e em grupo, continuou a trajetória de queda, atingindo o valor de 84,8% em julho deste ano, abaixo do valor observado em junho, quando foi de 88,7%.

Os seguros de danos sem auto continuam apresentando forte desempenho, com crescimento de 20,1% na arrecadação de prêmios no acumulado de 2021, quando comparado com 2020. A arrecadação de prêmios no seguro auto continua performando abaixo da média dos seguros de danos, tendo atingido R$ 20,83 bilhões no acumulado do ano, valor 6,6% superior ao do mesmo período em 2020.

Previdência

Nos produtos de previdência, observa-se crescimento nominal de 2,4% na receita nos primeiros sete meses de 2021, em comparação ao mesmo período do ano anterior.

No setor de previdência tradicional, a receita do acumulado até julho permaneceu estável na comparação anual. Os resgates, por sua vez, cresceram, totalizando R$ 1,12 bilhão em 2021, 7,3% acima do valor dos primeiro sete meses de 2020.

Os números divulgados hoje fazem parte da Síntese Mensal, anunciada pela Susep, com os principais dados relativos ao desempenho do setor de seguros. As informações foram obtidas a partir das informações encaminhados pelas companhias supervisionadas. O documento é atualizado de acordo com o envio pelas empresas, podendo haver ajustes em função de recargas do Formulário de Informações Periódicas (FIP).