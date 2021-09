Porto Alegre tem segunda maior aceleração no IPC-S em prévia de setembro

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) aumentou em todas as sete capitais pesquisadas na segunda quadrissemana de setembro, em comparação com a primeira quadrissemana, informou nesta sexta-feira (17) a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O índice avançou a 1,10% na segunda leitura do mês, após registrar 0,91% na primeira medição. A alta acumulada em 12 meses é de 9,25%, maior do que os 9,04% ocorridos no período até a primeira quadrissemana.

A maior aceleração no IPC-S Capitais foi registrada em Belo Horizonte, onde a inflação saltou de 0,59% para 0,84%. Seguida de Porto Alegre, cuja taxa passou de 1,41% para 1,66%.

Números da capital gaúcha

Com o aumento de 1,66% na segunda quadrissemana de setembro de 2021, Porto Alegre acumula alta de 10,74% nos últimos 12 meses.

Nesta edição, quatro das oito classes de despesa componentes do índice apresentaram aceleração em suas taxas de variação, com destaque para as categorias Habitação e Transportes, que aumentaram de 4,08% para 5,06%, e de -0,06% para 0,39%, respectivamente.

As maiores influências para o aumento do índice foram o aumento na taxa de água e esgoto residencial, a tarifa de eletricidade residencial, o condomínio residencial, o preço do frango em pedaços e da batata inglesa.