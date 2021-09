Operação do Linha Turismo poderá ser feita por empresas privadas em Porto Alegre

cuja venda foi aprovada recentemente na Câmara de Porto Alegre Em evento no Largo Glênio Peres, em Porto Alegre, nesta quinta-feira (16), o prefeito em exercício Ricardo Gomes e o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Lorenzoni, assinaram um decreto que permite a empresas privadas operarem o serviço da Linha Turismo, suspenso desde março de 2020 em razão da pandemia. A operação era feita pela Carris -- e pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET).

O decreto regulamenta a Lei Municipal 12.713, de autoria do prefeito em exercício e do então vereador João Carlos Nedel, que estabelece normas para a prestação do serviço em Porto Alegre.

“É uma satisfação vermos aqui quatro empresas interessadas em operar linhas de turismo na Capital. O turismo e eventos são a vocação da cidade. A caneta está andando junto com o discurso e, com todas as medidas sendo tomadas na área econômica e social, temos certeza de que Porto Alegre vai voltar a funcionar a plenos pulmões. A liberdade produz melhores resultados: mais linhas e mais vida na cidade”, disse Ricardo Gomes no evento.

Para se candidatar, as empresas devem estar certificadas no Cadastur, sistema de cadastro do Ministério do Turismo para empresas que prestam serviço para a área, e apresentar um projeto com sugestão de rota para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o qual será analisado junto à Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) para que seja dada autorização. O valor da passagem não pode ser menos que três vezes a tarifa do transporte coletivo. A autorização do serviço será fornecida pelo período de 60 meses.