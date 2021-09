Digitalização de empresas é debatida pela Federasul

As novas tecnologias já garantem que a eficiência empresarial não depende do tamanho do empreendimento. Hoje, empresas grandes, médias ou pequenas competem iguais, com as mesmas ferramentas e novas oportunidades surgem a cada dia. Foi o que disse, no Tá na Mesa, da Federasul, o Country Manager da Salesforce Brasil, Fábio Costa.

O executivo explicou que os novos softwares possibilitam a digitalização num curto espaço de tempo, estimado em três meses, para o treinamento e a efetiva aplicação e transformação do negócio. Costa, que trabalha numa empresa de software on demand, conhecida por ter produzido o CRM chamado Sales Cloud, disse que as empresas de tecnologia podem ajudar os governos a adotar políticas públicas para formar mão de obra que está em falta“.

Costa traçou um paralelo sobre a evolução dos sistemas e lembrou que, antes de qualquer coisa, é preciso confiar e apostar que o sucesso do cliente é o nosso sucesso. Destacou a inovação e a importância da igualdade, citando o exemplo da sustentabilidade cujo conceito (conhecido como ESG) deve estar em todos os lugares, na casa, na família, no trabalho.

Disse também que “estamos aprendendo sempre como lidar com as situações”. Defendeu a necessidade urgente de formar mão de obra e esclareceu que quando o cliente entra em contato, presencial ou virtual, o vendedor deve saber, através da digitalização, que pode ser acessada no seu celular, tudo sobre o consumidor para cumprir o desafio da fidelização.

Para integrar mais empresas no processo de digitalização e ajudá-las a fazer parte da nova economia, Costa lembrou que as entidades como a Federasul e suas filiadas podem auxiliar na estruturação de políticas públicas nas escolas e nos ambientes corporativos. Segundo disse, o começo de tudo é identificar a demanda, depois chamar as empresas de tecnologia para contribuir com o processo de ensinar e atuar em parceria com os governos, nesta missão.

Todo o direcionamento hoje está no cliente, entatizou, e é essencial saber tudo sobre ele para melhor atendê-lo. Costa foi convidado, pela Federasul, para falar sobre “Experiência do Cliente na Prática”, exatamente no Dia do Cliente. Ele mostrou as soluções com foco em atendimento ao cliente, marketing, inteligência artificial gestão de comunidades e criação de aplicativos.

O Tá na Mesa foi coordenado pelo vice-presidente da Micro e Pequena Empresa da Federasul, Rafael Goelzer, que conduziu a palestra sempre pensando em como transformar teoria na prática para ajudar as empresas a atender as novas demandas.