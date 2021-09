Dólar oscila perto da estabilidade com investidor atento a indicadores

O dólar iniciou a quarta-feira (15) em leve baixa, com a moeda norte-americana sintonizada com a tendência majoritária de enfraquecimento observada no mercado internacional. Mas o dia é de agenda de indicadores movimentada e já aponta que a instabilidade pode voltar a rondar os preços. No exterior, dados mais fracos que o esperado na China penalizam mercados de renda variável, enquanto os investidores aguardam números da economia americana.