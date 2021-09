Setor de serviços avançam 3,4% em julho no RS, bem acima da média do País

Mês a mês o setor de serviços no Rio Grande do Sul recompõe a atividade, sob efeito da maior liberação de atividades na pandemia. A Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada esta terça-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta avanço de 3,4% no volume do setor frente a junho. O desempenho foi melhor do que o da média brasileira, que teve alta de 1,1%.

Frente a julho de 2020, no período com impactos mais fortes de interrupção de atividades, o crescimento foi de 19,5% no mercado gaúcho. No ano, o acumulado é de alta de 9,2%. Em 12 meses, ocorre a reversão da queda, ficando com variação de 0,2%. Até junho, o recuo estava em 2,6%.

No País, julho veio com menos força que junho, que tinha registrado alta de 1,8% frente a maio. Na variação sobre julho de 2020, a alta foi de 17,8%. No ano, a alta é de 10,7% e em 12 meses de 2,9%.

Os dados do comércio, divulgados na semana passada, vieram levemente melhores , com alta de 1,2% frente ao mês anterior no Brasil e 5,7% em relação a julho do ano passado.

Nos grupos, os serviços prestados para as famílias no Estado tiveram elevação de 111,4% no confronto com o mesmo mês de 2020, no ano o comportamento é de aumento de 25,1%. Mas em 12 meses ainda há queda de 7,8%, indicando os impactos ainda pesados da evolução da pandemia.

Os serviços para as famílias vão desde hotéis, restaurantes, cabeleireiro a atividades culturais e esportivas. Segmentos como de eventos ainda estão em processo de retomada, com liberações para atividades com mais público ainda lentas.

A área de serviços de informação e comunicação, que abrange desde bancos à telefonia e tecnologia da informação, tiveram alta de 6,5%, mantendo o nível de avanço no ano. Estes segmentos não pararam na pandemia e tiveram mais demanda pelo uso de recursos digitais, como na comunicação.

Serviços profissionais, administrativos e complementares, que vão de agências de viagens, contadores, advogados, arquitetos e aluguéis tiveram aumento de 9,6% no volume demandado, taxa mais baixa em três meses, 4,2% no ano e queda de 1,8% em 12 meses.

Já transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio avançaram 27,4%, mesmo positivo, julho foi o mais baixo desde maio, que registrou 39,5%, e junho, que teve alta de 29,1%. No ano, o conjunto de atividades avançou 17,4%. Desde agosto de 2020, a elevação chega a 4,4%.

No Brasil, a passagem de junho para julho teve a quarta taxa positiva seguida, acumulando no período ganho de 5,8%. O IBGE destacou que este saldo também coloca o setor 3,9% acima do nível pré-pandemia, em fevereiro de 2020, além de ser o patamar mais elevado desde março de 2016. Mesmo com o avanço, o setor ainda está 7,7% abaixo do recorde histórico, alcançado em novembro de 2014, informa o IBGE.