Salários dos metalúrgicos de Gravataí terão reajuste de 10,42%

Em setembro, o reajuste dos salários dos metalúrgicos de Gravataí será de 10,42%. Resultado da Convenção Coletiva de Trabalho (CTT) 2021/2022, esta foi a primeira vez que a reposição e correção dos vencimentos foi antecipada em um acordo de dois anos.

Conforme a direção dos Sindicatos dos Metalúrgicos (Sinmgra) e Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico do Estado do Rio Grande do Sul (Sinmetal), no acumulado dos anos de 2019 a 2021 o índice é de 13,37%, devido ao aditivo assinado em outubro do ano passado, onde em janeiro de 2021 foi integralizada a inflação de 2,94%.

Com isso, o acordo da CCT assinada pelas entidades garante a reposição e correção salarial integral do INPC deste período para todos os trabalhadores metalúrgicos de Gravataí dos setores metal-mecânico e eletroeletrônico.