Cobrança de ingressos para parques nacionais da Serra começa no dia 1 de outubro

mpresa responsável pela gestão A Urbia Cânions Verdes, edos Parques Nacionais da Serra Geral e dos Aparados da Serra, informou que o início da operação dos serviços de apoio à visitação, ao turismo ecológico, à interpretação ambiental e à recreação em contato com a natureza nas áreas acessíveis começará no dia 1 de outubro. A partir desta data será iniciada a comercialização dos ingressos nas áreas de visitação localizadas nas cidades de Cambará do Sul (RS) e Praia Grande (SC).

A Urbia é uma subsidiária da Construcap, empresa paulista que venceu a concessão dos parques. Com investimento previsto de R$ 260 milhões ao longo de 30 anos de concessão, o novo braço da empresa pretende apostar no fomento à cultura local da Serra Gaúcha e na visão sustentável para atrair visitantes aos parques.

A concessão (que é de três pontos de visitação, e não de todo o parque) foi celebrada em 12 de agosto. Um dos pontos está localizado em Santa Catarina, no Parque da Serra Geral, onde fica a Trilha do Boi, com acesso por Praia Grande. Os outros dois, os cânions Itaimbezinho e Fortaleza, ficam no lado gaúcho da divisa, no Parque dos Aparados da Serra.

A concessão transfere à iniciativa privada a responsabilidade pelos investimentos na infraestrutura, acessibilidade, segurança, treinamento e desenvolvimento dos colaboradores e no planejamento de novas experiências turísticas e educativas. A qualidade da prestação do serviço por parte do concessionário será medida a partir de indicadores de desempenho, que englobam avaliação da satisfação dos visitantes, a manutenção e conservação das estruturas da concessão. As áreas concedidas continuam pertencendo à União, e são fiscalizadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Para os 30 anos da concessão, estão previstas a abertura de novas trilhas, pontos de contemplação e mirantes, qualificação da acessibilidade universal, estacionamentos, oferta de transporte interno nos parques, além de toda a infraestrutura que proporcione o desenvolvimento turístico local como novas atividades de aventura, pontos de informação e atendimento ao visitante, espaços de experiência gastronômica e educativas, sinalização, segurança, atrativos e meios de hospedagem.