Tereza Cristina diz que agro tem confiança em Bolsonaro

Após as manifestações de 7 de setembro e ameaça de uma greve de caminhoneiros, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que o agronegócio tem confiança no presidente Jair Bolsonaro.

A declaração foi dada durante a Expointer, em Esteio (RS), com líderes do agronegócio e políticos aliados, onde Bolsonaro recebeu a Medalha do Mérito Farroupilha. No evento, Bolsonaro destacou a atividade do agro durante a pandemia de Covid-19.

"Ontem eu ouvi aí de todos a confiança que o agro tem no senhor, no seu governo e nas suas ações. Então, muito obrigada por conduzir o agronegócio e ele tem lhe respondido", afirmou a ministra, ao relatar visita à feira agropecuária que ocorre na cidade.