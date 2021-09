Federasul entrega troféus Vencedores do Agronegócio

A Federasul realizou nesta quinta-feira, às 19h, a entrega dos troféus do prêmio Vencedores do Agronegócio. A cerimônia, em formato híbrido, ocorreu na sede da Fábrica do Futuro, em Porto Alegre. Além da cerimônia, que cumpriu todos os protocolos exigidos, o encontro teve a participação do presidente da John Deere no Brasil, Paulo Hermann, que falou sobre "Futuro do Agronegócio que privilégio para todos!".

Na categoria Antes da Porteira, o vencedor foi Polo Sementeiro, de Condor. A Estrelat, de Estrela, com o case Agro tipo A, ganhou na categoria Dentro da Porteira e também a Estrelat conquistou na categoria Depois da Porteira, com o case, Leite por Assinatura. A categoria ESG foi conquistada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Branco - Sicredi de Teutônia. E no Elas no Agro, a vencedora foi Eliana Lenhard de Oliveira, empresária do Campo Tipo A, da Estrelat. O presidente da Federasul, Anderson Trautman Cardoso, disse que, neste 2021, ano da retomada econômica, o desempenho do agro segue sendo motivo de orgulho no Estado. Lembrou os problemas que os agricultores ainda enfrentam, como a quebra da safra pela falta de irrigação nas lavouras, dizendo que "ainda temos muitos desafios". Cardoso reforçou o pleito da Federasul ao governador do Estado, de que não proponha a prorrogação das alíquotas majoradas de ICMS (energia elétrica, gasolina, álcool e comunicação), permitindo o retorno para 25% e 17%.