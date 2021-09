Azul retoma voos para o Uruguai

A Azul anunciou nesta quinta-feira (9) o retorno de suas operações ao Uruguai e o início das vendas de passagens aéreas para Montevidéu e Punta del Este. Os voos partirão de Porto Alegre e de Campinas (SP).

A retomada dos voos em Montevidéu acontece a partir de 10 de novembro e o retorno das operações em Punta Del Este será em 20 de dezembro deste ano, já visando a alta temporada de verão. As passagens para as cidades uruguaias já começaram a ser comercializadas, em todos os canais oficiais da Azul. Os voos entre Porto Alegre e Montevidéu tem valor a partir de R$ 2.305. Já a ligação entre a Capital gaúcha e Punta del Este custa R$ 2.287. Mesmo após o fim da alta estação, a empresa manterá duas ligações semanais para Punta Del Este, se tornando a única companhia aérea brasileira a operar no destino.

“Montevidéu e Punta del Este representam a nossa retomada ao mercado internacional da América do Sul, que é sempre muito buscado por Clientes de todas as regiões do país, especialmente do Rio Grande do Sul“, destaca Vitor Silva, gerente de Planejamento de Malha da Azul.

As frequências para Montevidéu começarão a ser operadas quatro vezes por semana, chegando a um voo diário durante a alta estação. Já Punta Del Este terá ligações semanais com a Capital gaúcha e com Campinas. O destaque da retomada da empresa nas cidades uruguaias fica por conta das recém-fabricadas aeronaves da Embraer, modelo 195 E2. A aeronave será utilizada nas ligações entre Viracopos e Punta e marcará a estreia deste avião em voos internacionais da companhia.