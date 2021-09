TECA Internacional do aeroporto de Porto Alegre fecha primeiro semestre com performance recorde

O TECA Internacional (Terminal de Cargas) do Porto Alegre Airport processou 6 mil toneladas em mercadorias no primeiro semestre de 2021, com destaque para a importação, onde obteve o seu melhor resultado desde o início da operação sob gestão da Fraport Brasil, em janeiro de 2018.

O valor CIF (Cost, Insurance and Freight) das mercadorias cresceu 106% em relação ao mesmo período do ano anterior: R$ 1,4 bilhão em mercadorias importadas em 2021. Os destaques são os segmentos eletrônico, ferramentas motorizadas e automotivo. Tal resultado mostra a robustez econômica da região sul e o importante papel do modal aéreo na concretização de negócios para o comércio exterior do Rio Grande do Sul.

Em 26 de julho de 2021, o Porto Alegre Airport transferiu as atividades do antigo Terminal de Cargas Internacional para um novo complexo, sem quaisquer interrupções nas operações e nem impactos para os clientes, passando para uma área total de 10.559 m², sendo 388 m² para cargas perecíveis, 300 m² para produtos perigosos e 6.400 m² para armazenamento de importação e exportação. Com essa mudança, sua capacidade anual de processamento passou de 35 mil para 100 mil toneladas.