JC entrega troféu O Futuro da Terra nesta quinta-feira

Consolidado como referência no reconhecimento a pesquisas e trabalhos que contribuem para aperfeiçoar o desempenho do agronegócio gaúcho, o Prêmio O Futuro da Terra chega neste ano à 25ª edição. Criado em 1997 pelo Jornal do Comércio em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), a distinção acontece todos anos durante a realização da Expointer.

A cerimônia de premiação será hoje, às 15h, na casa da Assembleia Legislativa na Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Assim como ocorreu no ano passado, em função da pandemia, a cerimônia terá um formato híbrido, com transmissão ao vivo nas plataformas online - site www.jornaldocomercio.com, canal do JC no Youtube e nas páginas do Jornal do Comércio nas redes sociais.

O Futuro da Terra destaca trabalhos fundamentais para a evolução da agricultura e da pecuária. Graças a iniciativas de pesquisadores, produtores e empresas, a produtividade do agronegócio foi avançando ao longo dos anos, permitindo que o Estado colha cada vez mais. Na última safra de verão, por exemplo, segundo dados da Emater-RS, foram 24,6 milhões de toneladas de grãos em solo gaúcho.

Além do aumento da produção, os trabalhos também são reconhecidos por sua contribuição para a preservação ambiental no campo, um tema importante e que ganha mais relevância a cada ano no cenário mundial.

Nesta edição do Prêmio O Futuro da Terra, serão 13 homenageados, nas categorias Cadeia de Produção e Alternativas Agrícolas, Inovação e Tecnologia Rural, Preservação Ambiental e Startup do Agronegócio, além do Prêmio Especial.

Os vencedores são selecionados por um colegiado especial, composto por membros do Comitê de Assessoramento Científico e Tecnológico da Área de Ciências Agrárias da Fapergs.

Para o diretor de Operações do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, o prêmio mostra a importância de valorizar a pesquisa e as pessoas que fazem um trabalho contínuo de aperfeiçoamento no campo. "É uma atividade de extrema relevância, que permite ganhos em produtividade e preservação ambiental e que nem sempre tem o reconhecimento que merece. O Prêmio O Futuro da Terra dá visibilidade a esses pesquisadores", observa o diretor do JC.

Tumelero também ressalta a parceria com a Fapergs, que além do importante trabalho para a pesquisa no Rio Grande do Sul, desde a primeira edição de O Futuro da Terra, em 1997, faz a seleção dos indicados para receber a homenagem pela contribuição ao aprimoramento da agricultura e pecuária.