Contrato para construção do aeromóvel no Aeroporto de Guarulhos será firmado nesta quarta

Nesta quarta-feira (8) começa a sair do papel o projeto de implantação do People Mover, o aeromóvel que fará a ligação do Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU), em São Paulo, com a linha de metrô que leva passageiros da capital paulista ao terminal. A assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão do GRU ocorre pela manhã, com expectativa da presença do presidente Jair Bolsonaro.

aeromóvel em operação no Aeroporto Internacional Salgado Filho Coordenada pelo Ministério da Infaestrutura, a solenidade confirmará a obrigação da atual concessionária do aeroporto a operar o veículo, semelhante ao, em Porto Alegre, desde 2013.

No projeto paulista, o People Mover (GRU Automated People Mover) conectará os terminais de passageiros do aeroporto à estação da Linha 13-Jade, operada pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CTPM).

A contratação do consórcio de empresas que irá tocar o projeto, entre elas a gaúcha Aeromóvel Brasil, foi autorizada pelo governo federal no final do ano passado. A expectativa é de que a obra, prevista para ser concluída em 2023, seja iniciada em janeiro do ano que vem.

O novo transporte de ligação rápida reduzirá o tempo de viagem entre os terminais e o trem metropolitano, e melhorará o atual translado de passageiros, trabalhadores e usuários ao aeroporto. Atualmente, esse transporte é feito por meio de ônibus circular. Além disso, o aeromóvel contribuirá para a redução no número de veículos circulando nas imediações do aeroporto.

A reportagem tentou contato com o CEO da Aeromóvel Brasil, Marcus Coster, para obter detalhes do projeto, mas não obteve retorno. O aeromóvel é produzido em parceria com a Marcopolo Rail.

Segundo informações do governo federal, a assinatura do termo está prevista para as 10h, no Terminal 1 do Aeroporto de Guarulhos, e contará com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

O projeto integra os recentes anúncios na área de infraestrutura feitos pelo Palácio do Planalto dentro da agenda do chamado "Setembro Ferroviário".