Casos de Vaca Louca não devem prejudicar exportações

Após a confirmação de dois casos da doença Vaca Louca em bovinos e posterior suspensão de exportações à China em todo o Brasil, entidades avaliam que este é um problema de curto prazo e, logo, o fluxo as comercializações com o país asiático devem ser normalizadas. No sábado, a Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) confirmou dois casos de Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB) atípica em frigoríficos de Nova Canaã do Norte (MT) e de Belo Horizonte (MG).

Não existe a possibilidade destes casos impactarem diretamente os rebanhos gaúchos, visto que a doença não é transmissível, como no caso da febre aftosa, por exemplo, e também pelas questões logísticas, que impedem que haja um sistema de produção significativo com as regiões onde foram identificados os casos. A avaliação é da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr).

"O Rio Grande do Sul é um estado muito isolado, em termos gerais. O problema maior é que os embargos são para o Brasil todo", avaliou o chefe da divisão de Defesa Sanitária Animal da secretaria, Fernando Groff.

Ainda assim, acredita que a suspensão de exportações para a China será algo temporário: "Foi um autoembargo até comprovar que são casos atípicos. É algo de curto prazo, não se espera que seja uma situação de meses", afirmou Groff.

Presidente Associação Brasileira de Angus, Nivaldo Dzyekanski afirma que a confirmação da doença "não é uma coisa grave": "Como o próprio nome diz, são casos atípicos. Isso nos tranquiliza. Dos males, o menor - o Brasil não vai perder o status de risco insignificante para esse problema", afirmou Segundo Dzyekanski, os criadores da raça Angus estão esperançosos e confiantes que dentro de uns dias vai ser esclarecido e vai tudo retomar ao normal.