Após dois anos, autoridades oficializam feira presencial

Com a tradicional fita de estreia, a 44ª edição da Expointer começou, na volta do formato presencial, em ato na manhã de sábado, em Esteio. O vice-governador Ranolfo Vieira Júnior e autoridades estaduais e de do município anfitrião, além de lideranças do setor do agronegócio, fizeram a largada. A edição vai até dia 12.

"A Expointer sempre foi um espaço em que o Rio Grande do Sul mostra sua vocação para o Brasil e o mundo. Avançamos na condução do Estado durante a pandemia. Chegou o momento de fazermos, mais uma vez, uma Expointer presencial", declarou o vice-governador, citando ainda que quase 90% da população já tem esquema vacinal completo - com duas doses ou no caso da Janssen.

A secretária estadual da Agricultura, Silvana Covatti, citou que o trabalho de diversas áreas do governo como decisivo para organizar e fazer a feira e ainda citou a presença de duas mulheres nas pastas mais envolvidas. "Tudo que está construído aqui, junto com a Secretaria da Saúde e a secretária Arita Bergmann, fizemos para honrar a confiança que o governador deu a duas mulheres para a condução dessas duas pastas", valorizou Silvana.