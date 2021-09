Coordenador do Pacto Alegre é novo secretário de Inovação de Porto Alegre

O atual coordenador do Pacto Alegre, professor e ex-diretor da Escola de Engenharia da Ufrgs, Luiz Carlos Pinto da Silva, é o novo secretário de Inovação de Porto Alegre. O anúncio do nome do professor foi feito nesta quinta-feira (2) pelo prefeito Sebastião Melo em reunião do Pacto.

O organismo, que reúne mas de cem entidades, aprovou sete projetos para serem implementados. São eles o Cidade Educadora, Centro +, Aprendizados da Pandemia, Territórios Criativos, Poa Digital, Startup City e Porto Alegre que Queremos.

O ex-diretor da Escola de Engenharia assume o comando do Gabinete de Inovação, que tem status de secretaria, deixado por Fernando Mattos em meados de agosto. Mattos antes de assumir a pasta na Capital foi secretário adjunto da mesma área, mas no Estado.

Pinto, que é diretor de Inovação na universidade, aceitou o convite, segundo nota no site da Ufrgs. O professor espera poder "estabelecer pontes", atuando na conexão entre universidade, governo, empresas e sociedade, que formam a chamada 'Quádrupla Hélice'. A participação na articulação e instalação do Pactofoi decisiva na escolha de Melo.

"Proponho aprofundar as estratégias do fazer conjunto e alinhar projetos da gestão com as experiências do Pacto Alegre", declarou Pinto, na postagem do canal digital da Ufrgs.

Na reunião do grupo no Hotel Plaza São Rafael, foram detalhados projetos em andamento e 11 iniciativas foram finalizadas.