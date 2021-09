Odacir Klein é o novo presidente do Badesul

O governador Eduardo Leite empossou, na manhã desta quarta-feira (1°), o ex-presidente do Banrisul e do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) Odacir Klein como novo presidente do Badesul – Agência de Fomento.

“O Badesul tem um papel estratégico no desenvolvimento do Estado. Reforçamos muito a atuação do Badesul junto aos municípios, também é um papel importante, as linhas que são ofertadas para o desenvolvimento dos municípios, e entendemos que o Estado deve participar ativamente desse processo, a fim de melhorar o ambiente para o avanço econômico. O novo presidente é uma pessoa com capacidade técnica e pessoal, e tenho certeza de que o banco está em ótimas mãos com a liderança do Odacir”, destacou o governador.

Além de ter presidido os dois bancos, Klein também foi ministro dos Transportes (governo Fernando Henrique Cardoso), presidente do Banco do Brasil e secretário estadual da Agricultura (governo José Ivo Sartori). Também foi deputado federal e prefeito do município de Getúlio Vargas.

“Aceitei o convite porque quero ter a honra de participar deste governo sério, corajoso, que busca soluções aos vários problemas a serem resolvidos. É um governo que aposta no empreendedor e na inovação, e sei que teremos todo o apoio para interagirmos para fazer com que a instituição siga fazendo o belo trabalho que tem feito até agora, prestando serviços relevantes ao Estado e estimulando o desenvolvimento”, reforçou Klein.

Klein assume o cargo no lugar de Jeanette Lontra, que presidiu o banco de 2018 até este ano. Servidora de carreira da instituição, construiu a sua vida profissional na administração pública indireta, trabalhando há 45 anos em projetos de desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul – durante as diversas fases da Agência de Fomento.

“Faço questão de registrar que esses últimos seis anos coroaram 45 anos de dedicação profissional e pessoal ao desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul”, relatou Jeanette.

Os secretários Luís Lamb (Inovação, Ciência e Tecnologia), Edson Brum (Desenvolvimento Econômico), Ronaldo Santini (Turismo) e Artur Lemos Júnior (Casa Civil), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza, e o líder de governo no parlamento estadual, deputado Frederico Antunes, também participaram do ato.