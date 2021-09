Ouro fecha em leve baixa, com publicação do ADP nos EUA e à espera do payroll

O contrato mais líquido do ouro fechou em baixa nesta quarta-feira (1), em sessão marcada pela divulgação do relatório ADP para a criação de vagas nos Estados Unidos, que apresentou um número menor do que o esperado por analistas na leitura de agosto. O indicador vem antes da publicação do payroll (dado de emprego dos EUA) do mesmo mês no país na sexta-feira, quando o mercado espera sinais sobre o quadro do emprego e as potenciais reações do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

O ouro com entrega prevista para dezembro recuou 0,11%, a US$ 1.816,00 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

A Capital Economics pondera o dado divulgado pela ADP, e aponta que não necessariamente ele se refletirá no payroll. A consultoria destaca que o número divulgado representa um aumento ante as 326 mil vagas abertas em julho.

"De forma mais geral, o fraco histórico da ADP em rastrear os números oficiais significa que ainda esperamos um aumento razoavelmente sólido de 750 mil empregos" em agosto, prevê a Capital Economics, resultado que não seria suficiente para que a maioria dos dirigentes do Federal Reserve (Fed) defenda o início do tapering já em setembro, segundo a casa.

Na visão de Edward Moya, analista da Oanda, "o ouro perdeu uma oportunidade enquanto os investidores processavam a fúria dos dados dos EUA, que forneciam uma perspectiva sólida para a economia, mas problemas nas contratações".

O dólar caiu para mínimas em duas semanas, o que tende a impulsionar o metal, cotado na moeda americana. Para Moya, o "ouro continuará a se consolidar até o relatório do mercado de trabalho desta sexta-feira. Depois, Wall Street terá um bom controle sobre quando esperar que o Fed faça um anúncio de redução gradual" nas compras de títulos.