Reiter Log investe mais de R$ 100 milhões em caminhões movidos a gás

Apostando no conceito da sustentabilidade, a empresa gaúcha de logística Reiter Log destinará mais de R$ 100 milhões na compra de 124 caminhões da Scania modelos R 410 movidos a gás natural veicular (GNV), um combustível de menor impacto ambiental que o diesel. Os veículos também poderão utilizar o biometano (biogás purificado, oriundo de matéria-prima orgânica).

A diretora comercial e de ESG da Reiter Log, Vanessa Pilz, adianta que a companhia fez uma parceria com a GEO Energética para ser abastecida com o biocombustível, que virá de resíduos da agroindústria. “Esse é um gás ‘verde’ que permite reduzir as emissões em até 95%”, destaca a executiva. Os novos veículos começarão a ser entregues no último trimestre deste ano e todos deverão estar disponíveis até o final do primeiro trimestre de 2022. Com a aquisição, o grupo vai passar de 1,7 mil veículos em sua frota.

Ainda na linha da preocupação ambiental, a Reiter Log comprou recentemente cinco caminhões elétricos da JAC Motors, que iniciarão as operações agora em setembro. A companhia desembolsou R$ 2,5 milhões nessa ação e Vanessa afirma que já existe a projeção de agregar mais veículos desse tipo. Ela detalha que esses caminhões serão aproveitados nas operações de last mile (parte final do percurso). Como esses veículos possuem uma menor autonomia (cerca de 200 quilômetros), são mais indicados para atuar dentro dos centros urbanos e não nas longas distâncias.

“A gente acredita que a sustentabilidade é ter uma mudança verdadeira e deixar um impacto positivo para o mundo, não se fala mais no futuro, temos que mudar no presente”, enfatiza a diretora comercial e de ESG. Ela ressalta que tanto as empresas como os consumidores estão prestando mais atenção nessa questão. Quanto a outros investimentos, a empresa adquiriu uma área, junto ao Velopark, em Nova Santa Rita, para construir uma nova matriz e um Centro de Distribuição. As obras deverão ser finalizadas até o começo do próximo ano e absorverão mais de R$ 140 milhões. O espaço, de 130 mil metros quadrados, está situado às margens da BR-386. A perspectiva é que a unidade empregue 700 trabalhadores em um primeiro momento, com potencial para alcançar 1,7 mil colaboradores.

Vanessa explica que se trata de uma ampliação, pois a área da antiga sede, que também está localizada em Nova Santa Rita, continuará sendo aproveitada pela companhia. A Reiter Log atua em diversos segmentos de transporte de cargas, operando com itens de setores como farmacêutico, higiene e limpeza, cosméticos, florestal, produtos metalúrgicos, entre outros.