Zletric obtém R$ 5 milhões de investidores via Captable

O Brasil não produz ainda carro elétrico e os modelos importados, que incluem os híbridos, têm preços bem elevados, mas serviços ligados, por exemplo, à recarga estão acelerados. Prova disso é o resultado do "abastecimento" de capital feito pela Zletric, startup gaúcha que opera pontos de carregamento de bateria para os chamados veículos eletrificados.

A empresa com sede em Porto Alegre obteve R$ 5 milhões de 207 investidores por meio da plataforma CapTable, que tem como um dos sócios a StartSe. Foram R$ 55 mil por minuto, observou a startup, em nota. A captação durou uma hora e meia. A cifra será utilizada no plano de triplicar postos de abastecimento em 2022, informou a Zletric.

O resultado da oferta pública foi o maior até agora na história do hub de investimentos.

A Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) estima que são mais de 50 mil veículos elétricos no País. Até 2030, a projeção é que a frota chegue a 2 milhõesde unidades. Com isso, a oferta de pontos para abastecer será crucial, desde em casas, condomínios, empreendimentos comerciais ou locais públicos.

A empresa aposta que a expansão de postos de recarga vai impulsionar a busca pelos modelos. A ABVE aponta que o número de eletropostos cresceu 50,8% de abril a junho deste ano, passando de 500 a 754 locais. Recentemente, a marca instalou postos no Shopping Total , na Capital.

"Para o morador que tem carro elétrico não ter que investir em uma estação, que custaria em torno de R$ 10 mil, fazemos o investimento e alugamos por R$ 169,00 mensais", explica o CEO da Zletric, Pedro Schaan.

A startup foi criada em 2019 para oferecer uma solução inteligente para mobilidade urbana, usando energia limpa. A empresa já instalou mais de 100 estações de recarga e pretende chegar a mais de 300 até o fim de 2021. Hoje os postos estão no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Santa Catarina, instalados principalmente em condomínios residenciais, redes de supermercados, shoppings e hotéis.