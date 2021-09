Tratamento correto de dados ainda é incipiente

A explosão no volume, velocidade e variedade de dados gerados, em vez de oferecer uma vantagem competitiva, tem criado um desafio para as organizações, por conta de uma combinação de barreiras: falta de conhecimento e ferramentas adequadas, dificuldade de integração (silos) e riscos associados à privacidade e segurança. Essa é uma das conclusões da pesquisa Data Paradox, realizada pela Forrester Consulting e encomendada pela Dell Technologies. Os resultado do estudo com mais de 4 mil diretores e tomadores de decisão em empresas de 45 países, incluindo do Brasil, apontam que, no mercado brasileiro, 73% dos executivos acreditam que os dados são essenciais para o negócio, mas apenas 28% conseguem tratar esses dados de forma adequada e transformá-los em informações relevantes para o negócio. E 43% relatam que a pandemia ampliou significativamente a quantidade de dados que precisam ser coletados, armazenados e analisados pelas organizações. No Brasil, 23% das empresas entrevistadas foram classificadas como Campeãs de Dados, aquelas que têm capacidade de transformar os dados em insights para o negócio usando multi-cloud e modelo de serviço para processar dados na ponta, e que investem em conhecimentos e cultura focados em dados. O número é quase o dobro da média mundial, de 12%. Mas, a maioria (47%) ainda se encontra na fase de Novatas de Dados, 18% se posicionam como Entusiastas e 12% como Técnicas. "Em um cenário de transformação digital acelerada e no qual os dados passam a ser cada vez mais estratégicos para a tomada de decisão e para inovação, esse estudo mostra que as empresas e seus líderes precisam olhar com mais cuidado para essa questão, se quiserem ser competitivas no longo prazo e evitar problemas associadas à segurança e conformidade", afirma o líder da Dell Technologies Brasil, Diego Puerta. Para ele, o caminho para melhorar isso passa, necessariamente, por investimentos adequados em tecnologia, processos e conhecimento combinados com uma mudança de cultura das organizações, na qual essa visão orientada a dados deve permear toda a companhia.

Brad Frost, Sara Soueidan, Cynthia Zanoni, Julia Naomi e Jeferson Fernando confirmaram presença no BrazilJS Conf, considerada a maior conferência de JavaScript do mundo, que acontece em outubro. O web designer norte-americano, Brad Frost, é autor do livro Atomic Design, nome que também batiza uma metodologia de eficácia para produtos digitais de grande escala. Ajudou a criar várias ferramentas e recursos para web designers, como o Pattern Lab, Styleguides.io, Style Guide Guide, This Is Responsive, Death to Bullshit, e outros. Sara Soueidan é uma engenheira de sistemas libanesa, que trabalha com empresas em todo o mundo, construindo front-ends cleans e responsivos para sites e apps focados em acessibilidade, progressive enhancement e performance. Com mais de 10 anos de experiência em engenharia de software, liderança e estratégia de programas, Cynthia Zanoni é a estrategista de Tecnologia na Microsoft. Fundou a WoMakersCode, uma iniciativa de impacto social que tem como missão apoiar a capacitação e empregabilidade de mulheres na tecnologia. Julia Naomi é Online & tools engineer na Ubisoft, com experiência em jogos, back-end e front-end (desenvolvimentos relacionados às áreas visual e de funcionamento de aplicações) e SRE (engenharia de confiabilidade de sites). Jeferson Fernando é conhecido pelo canal do YouTube LINUXtips, onde fala sobre Linux, Kubernetes, DevOps, automação e outros temas. A BrazilJS Conf 2021 será realizada nos dias 21, 22 e 23 de outubro. Este ano, em função da pandemia, terá formato phygital.

O varejo digital faturou R$ 74,76 bilhões no primeiro semestre de 2021, alta de 37% em relação ao mesmo período do ano passado. A expansão do e-commerce no Brasil é uma realidade, o que traz junto a preocupação com a segurança dos dados dos usuários. Para orientar aos lojistas virtuais a reduzirem problemas nas transações, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), em parceria com a ClearSale, relança a Cartilha de Venda Segura Pela Internet, revista e atualizada, trazendo informações sobre como se proteger de fraudes e não ter prejuízos nas transações eletrônicas. "Segurança é palavra de ordem no e-commerce. Com as melhores dicas para que os lojistas tenham o menor número de fraudes e vendam com mais segurança, programamos o lançamento para preparar o varejo para as datas que vêm por aí como Dia das Crianças, Black Friday e Natal", destaca o presidente da ABComm, Mauricio Salvador. Para baixar a cartilha, acesse: https://br.clear.sale/hubfs/marketing/conteudo/cartilha-abcomm-clearsale-venda-segura.

