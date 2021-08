Ao custo de R$ 17,67 milhões, trecho da ERS-118 entre Viamão e Porto Alegre será pavimentado

Aguardada há pelo menos uma década, sairá do papel a pavimentação dos 14,5 quilômetros da ERS-118 entre o bairro Lami, em Porto Alegre, e Viamão. Na segunda-feira, o governador Eduardo Leite autorizou a retomada da obra, que começa ainda este ano. Parte do Plano de Obras do governo do Estado, o investimento será de R$ 17,67 milhões e deverá ser concluído até o final de 2022.

Em dezembro de 2020, o governo gaúcho concluiu a duplicação de 21,5 quilômetros da rodovia ao norte de Porto Alegre, entre Canoas e Gravataí. A circulação de veículos chega a 40 mil veículos por dia no trecho, e pelo menos R$ 2 bilhões em investimentos já foram atraídos nos últimos oito anos, com mais de três mil empregos gerados. O reflexo se vê no entorno da rodovia, com canteiros de obras, terrenos valorizados e novos empreendimentos. Todos atraídos pelo polo logístico que toma forma nas cercanias da Capital, principalmente em municípios como Gravataí.

“O que queremos, ao investir em infraestrutura, é dar espaço para o espírito empreendedor dos gaúchos. Quando dizem que o Rio Grande do Sul é um Estado com problemas, sempre digo que não, quem tem problemas é o governo. O Estado é forte, tem espírito empreendedor e inovador”, afirmou o governador no Vila Ventura Ecoresort, em Viamão, durante reunião-almoço com prefeitos da região, quando autorizou o reinício das obras.

Em 28 de novembro de 2011, houve a assinatura da autorização para o asfaltamento deste trecho da ERS-118, depois que a seleção de futebol do Equador anunciou que se hospedaria no Hotel Vila Ventura, durante a Copa do Mundo realizada no Brasil. Em junho de 2014, estavam pavimentados os primeiros 3,5 quilômetros, junto com 604 metros de competência da prefeitura. Depois disso, as obras pararam.

Para retomar a construção, o Daer chamou a empresa Coesul. Foi autorizada a desapropriação de imóveis necessários para a realização dos trabalhos e um termo aditivo, publicado, atualizando o contrato.

“O dinheiro já está garantido: quase R$ 18 milhões até o fim do ano que vem, sendo R$ 4,5 milhões ainda em 2021. Temos convicção de que, com a 118 finalmente concluída, teremos melhores condições para todos que precisam usar esse trecho, além do fortalecimento do turismo em Itapuã e na região sul de Porto Alegre”, completou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

O trecho, atualmente, é de estrada de chão. Além do asfaltamento, a obra inclui drenagem e sinalização. Com isso, será completado o anel viário que conecta o Sul de Porto Alegre, o Sul de Viamão e uma grande parte da orla do Guaíba à Região Metropolitana, facilitando os serviços e a produção de riqueza da região.

Dos 80 quilômetros da ERS-118, vão restar apenas 4,7 quilômetros, em Itapuã (Viamão), sem pavimentação. Esse pequeno trecho está em fase de atualização de projeto e deverá ser licitado ainda neste ano. Com isso, as obras devem começar na sequência da licitação, com previsão de conclusão também até o final do próximo ano.