MEIs pleiteiam prorrogação do prazo para quitação de impostos junto à Receita Federal

Sob o risco de perder o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e terem a dívida cobrada na Justiça - com juros e outros encargos -, microempreendedores individuais (MEIs) estão pleiteando a prorrogação do prazo estipulado para a quitação de tributos junto à Receita Federal. No início de agosto, o órgão determinou que a data limite para a regularização do pagamento de contribuições mensais (INSS, ISS e ICMS) em atraso desde 2016 ou há mais tempo deverá ser feita até esta terça-feira (31 de agosto).

"Estamos tentando sensibilizar o governo federal para que este grupo representativo de trabalhadores não percam seus CNPJs e sejam ainda mais prejudicados pelos impactos da pandemia e a crise econômica que nosso País atravessa", publicou o deputado Paulo Pimenta (PT-RS) em sua página oficial, no último dia 24 de agosto. Após ser procurado na semana passada por um grupo de microempreendedores, que também acionou outras autoridades do Legislativo, o parlamentar protocolou junto ao Ministério da Economia um ofício solicitando a prorrogação do prazo de quitação de dívidas das MEIs com a União.

A partir de setembro, quem não estiver regularizado terá seus débitos enviados para inscrição em Dívida Ativa da União. Com isso, a Receita visa evitar a prescrição dos passivos com mais de cinco anos. Os MEIs que tiverem apenas dívidas recentes, em razão das dificuldades trazidas pela pandemia, não serão afetados. Também não serão inscritas as dívidas de quem realizou parcelamento em 2021, mesmo que alguma parcela esteja em atraso ou que o parcelamento tenha sido rescindido.

Com a inscrição em dívida ativa, o microempreendedor deixa de ser segurado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e perde benefícios como auxílio-doença e aposentadoria; tem o CNPJ cancelado; é excluído do Simples Nacional pela Receita Federal, estados e municípios; e pode ter dificuldades na obtenção de financiamentos e empréstimos.

"É de extrema importância que o governo avalie nossa proposta e estenda o prazo a fim de dar mais fôlego aos trabalhadores, que com o avanço da vacinação no País devem retomar suas atividades", reforça Pimenta.

"Para assumir o parcelamento da dívida agora, é preciso dar uma entrada, o que neste momento é inviável para muitos trabalhadores, a exemplo do pessoal da Cultura e de outros negócios que foram paralisados pela pandemia e ainda não retomaram", destaca a produtora Joana do Carmo. "Independentemente dos tributos com a Receita, são pessoas que estão adquirindo outras dívidas há um ano e meio - e muitas vezes é necessário escolher entre pagar imposto ou pagar a luz da residência, por exemplo, que é um serviço essencial", argumenta.

A estimativa oficial é de que atualmente mais de 4,3 milhões (de um total de 12,4 milhões) de microempreendedores estejam inadimplentes junto ao governo. O passivo é de R$ 5,5 bilhões. A diretora de Relações Institucionais da Rede Brasileira de Renda Básica, Paola Carvalho, destaca que caso tenham o CNPJ cancelado e sejam inscritos na Dívida Ativa, "poderão perder a cobertura do INSS, e ampliar a dificuldade em obter novos financiamentos, o que impactará a rede de proteção social que os acolherá".

Na última quinta-feira (26), a entidade também enviou uma solicitação ao gabinete do ministro Paulo Guedes, a fim de sensibilizar o titular do Ministério da Economia para a situação destas empresas, no contexto de crise, e solicitando a amplização do prazo. "Tempos plena convicção que os MEIs estão recém conseguindo sair das péssimas condições que precisaram enfrentar no último ano."

Paola destaca que em virtude do processo da pandemia e do "desemprego estrutural", a saída encontrada por muitas pessoas foi a abertura de microempresas para encontrar um campo de trabalho e sobrevivência. "O fato de o governo decidir estipular esta data (31 de agosto) não combina nem com a situação econômica do País - se fala da retomada econômica, mas na verdade isso não está acontecendo." Até agora, o Ministério da Economia não se pronunciou sobre a demanda.

O presidente da Associação dos Microempreendedores Individuais e Micro Empresas de Ribeirão Preto e Região (AMEI), Rogério Augusto Ramos de Oliveira Galvão, destaca que, como o prazo não foi estendido, é importante que os débitos sejam regularizados. "Ou ele faz os pagamentos vencidos, ou pode parcelar de 2020 para trás, e é preciso se preparar para pagamento de multas, que podem ser em torno de R$ 20,00 a R$ 30,00."

A inscrição na Dívida Ativa só vale para débitos não quitados superiores a R$ 1 mil, somando o valor principal, multa, juros e demais encargos. Atualmente, o Brasil tem 1,8 milhão de microempreendedores nessa situação, que devem R$ 4,5 bilhões. O microempreendedor que tiver dívidas em aberto com a Receita Federal pode fazer o pagamento ou parcelamento acessando o Portal e-CAC.